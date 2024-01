Virus HPV má v těle až 80 procent populace, muži i ženy. Rakovina zasáhne ale jen někoho

V Česku prodělá rakovinu děložního čípku v průměru 800 lidí, z toho 300 zemře. Tyhle statistiky může ovlivnit několik faktorů, mezi které patří preventivní gynekologické prohlídky a očkování. „Projevy se mohou ukázat i v řádu desítek let od nákazy,“ říká v pořadu Radia Wave Vlna gynekoložka Daniela Suchá. S diagnózou se veřejně svěřila novinářka Jana Patočková. „Řešila jsem s partnerem, jestli se má očkovat, sám to navrhnul," říká. Vlna Praha 19:13 31. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novinářka Jana Patočková a gynekoložka Daniela Suchá | Foto: Jan Jaskmanický | Zdroj: Český rozhlas

„HPV virem se nakazíme při pohlavním styku. Záleží ale taky na tom, jakou máme imunitu a kdy se onemocnění projeví. Je taky spousta lidí, kteří žádné onemocnění způsobené HPV mít nebudou, i když se kdysi virem nakazili,“ vysvětluje gynekoložka Daniela Suchá.

Pro koho je vhodné očkování proti rakovině děložního čípku a komu ho hradí pojištění? Poslechněte si celý díl podcastu Vlna

I když s počtem sexuálních partnerů roste procento možné nákazy, je vzhledem k rozšířenosti tohoto viru skoro nemožné se před ní ochránit.

„Promořenost je 80 procent populace. Pokud tedy nemáte jediného sexuálního partnera, nelze na někoho ukázat prstem. Projevy se navíc mohou ukázat i v řádu desítek let od nákazy,“ pokračuje gynekoložka z Thomayerovy nemocnice v Praze.

Vedle genitálních bradavic může HPV způsobit rakovinu děložního čípku, a tak je důležité nepodceňovat prevenci.

„Úkolem gynekologů je zkontrolovat pacientky, jestli jsou bez projevů změn na čípku, a v případě nálezu je mít pod hledáčkem a případně je pak poslat na specializované pracoviště,“ pokračuje Daniela.

Když je riziko velké, může žena podstoupit konizaci děložního čípku, kdy dojde k odstranění předrakovinových tkání. Tenhle zákrok absolvovala i novinářka Jana Patočková, která se rozhodla o tom mluvit veřejně, aby nepříjemná diagnóza nebyla tíživým tajemstvím.

To se navíc netýká jen lidí s děložním čípkem. „Řešila jsem třeba s partnerem, jestli on se má očkovat, sám to navrhnul, což mi přišlo hezký. Řešili jsme praktický věci, s kým o tom má mluvit, jako muž má praktického lékaře, nemá gynekologa,“ dodává Jana další otázky, které kolem diagnózy a zákroku můžou přijít.

Kdy má člověk nárok na vyšetření děložního čípku a jak by měly fungovat samoodběry?