Slabá večerní chvilka při hubnutí? Emoce se dá obrátit v silnou vůli, míní nutriční terapeutka

Bedlivě se sledovat, radí hubnoucím nutriční terapeutka Soňa Vojtíšková. Vážit se doporučuje každý den, zároveň ovšem zdůrazňuje význam práce s emocemi. „Zásadní trénink, který u nás v ordinaci probíhá, je emoční obrana proti síle hormonu chuti, který nás přepadne právě v odpoledních večerních hodinách," předestírá jeden ze zdrojů špatných stravovacích návyků. Pakliže chceme hubnout, jakým potravinám se před spaním vyhnout? Praha 12:44 11. dubna 2023

Mnozí propadají v to, že v sebe nevěří, že to nezvládnou. Chceme odměnit za to, co jsme přes ten den vydrželi a sáhneme po jídle, večer to pak pokračuje. Saháme po jídle, i když už máme náladu zklidněnou, i když se cítíme nějak ohrožení. Tak jak se dá tady z toho vystoupit?

Jak už jsem zmínila ty emoce, tak zase jsou to emoce. Ten náš rozum, ta naše vůle je večer už vlastně úplně vyčerpaná, už nemáme chuť hubnout, jako jsme měli ráno. Přičítá se tam ještě navíc hlad, který během dne byl, protože jsme nejedli tak, jak bychom jíst měli.

To všechno vede k tomu, že hypotalamus – o kterém jsem říkala, že má za úkol nás obalovat tukem – využije a zneužije takové situace, protože moc dobře ví, že večer mu jde všechno do ukládání. Takže jestli sáhnu po rohlíku nebo sacharidu, jestli sáhnu po něčem tučném nebo po skleničce vína, vždy mu z toho něco kápne a to je jeho úkol. Takže skrz emoce nás dostane na lopatky.

A co udělat, aby nás to neknokautovalo?

Emoce souvisí s částí mozku, které se říká amygdala. A emoce dokážou pracovat obousměrně. To znamená, že tuto situaci zase lze využít v protisměru.

Tam se zapojí vůle, že já prostě chci zhubnout, v kombinaci s emocí, s rozhodností, s tou motivací, ze které vznikne docela silná zbraň. Ale to se musí člověk naučit. Toto je zásadní trénink, který u nás v ordinaci probíhá, takové emoční chování, emoční obrana proti síle hormonu chuti, který nás přepadne právě v těch odpoledních a večerních hodinách, protože se to tam všechno sečetlo.

Za jak dlouho se to člověk může naučit?

Na konzultace, kde to svým klientům vysvětluji a ukazuji na obrázcích, aby to každý pochopil, se už při tom povídání každý trošičku najde a pak s tím v podstatě trénuje. Každý ten trénink je samozřejmě individuální, každý to má nastavené trochu jinak. Muži jsou víc pragmatičtí, takže mužům jde hubnutí lépe: umět s tím pracovat, zase tu emoci obrátit zpátky na to konto s tím pracovat.

Ideální jídelníček

Co bychom v tomto období měli jíst?

Všechno, tak jako v každém období. Teď se hodně mluví o vitamínech a je žádoucí se na to zaměřit, přijímat každý den ve stravě ovoce a zeleninu, ale to bychom měli každý den.

Měli bychom si dávat asi větší pozor na večeře, abychom nenabírali?

V souvislosti s nabíráním a v souvislosti s redukcí je potřeba uspořádat celý den. Večer to nezachráníme. Je-li den v jídle halabala a večer se snažíme tím, že si dáme salát, tak jak už jsem tady řekla: přes den byl hlad, něco se vynechalo, něco se potom teda sčítá a ten hlad, i když jeden večer ustojíme nebo zařadíme salát, tak nás prostě semele za pár dnů dodatečně.

Ideální je jíst v průběhu dne správně a chceme-li redukovat nebo nechceme-li úplně přibírat, tak se zaměřit i na ty večeře, kdy přicházíme domů z práce a jsme úplně vyčerpaný. Ideální večeří je vždy nějaký kousek zeleniny, maso, ryby, vejce, nízkotučný tvaroh...

Luštěniny? Je to bílkovina.

Luštěniny ne. Je to bílkovina, ale současně silný sacharid. U večeře řešíme příjem energie, a když se určitý práh v příjmu energie překročí, tak to tělo zase zblajzne do zásob, do ukládání. Luštěniny naprosto ideálně na oběd – určitě nedoporučuji jít do nějakého extrému.

Co myslíte tím extrémem? Nějaké půsty?

Přesně tak. Extrém je: panebože, já vážím strašně moc, teď nám všichni vyhrožují, že když jsme tlustý, tak skončíme v nemocnici – tedy ze strachu vytvářet druhý extrém, jako začít běhat se 130 kilogramy, přestat jíst, vynechávat večeře, vyhazovat přílohy k obědu, samozřejmě taky nesvačit, zmenšovat porce.

To jsou všechno takový první reakce, jak zhubnout, to všechno začnou lidi dělat a vlastně všechno je špatně. Je to krátkodobá záležitost, nikdo to nevydrží dlouho a to tělo to samozřejmě ví a brání se. Nelíbí se mu to.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu na začátku článku.