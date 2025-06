Hudba jako lék na dopady rakoviny. Muzikoterapie pomáhá se zvládáním následků nemoci

Zvládání různých příznaků a úzkostí, které často doprovázejí rakovinu, pomocí muzikoterapie je stejně účinné jako tradiční kognitivně-behaviorální terapie. Přišla na to nová studie, která zahrnovala sedm týdnů hybridního druhu terapie, která kombinovala rozhovor, hudbu a lyrickou skladbu jako formy vyjadřování. Washington 8:56 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prostřednictvím rozhovoru a hudební tvorby mají pacienti přístup k dalšímu způsobu zpracování a vyjádření svých emocí (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Během sezení vyškolení terapeuti například pomáhali skládat pacientova slova nebo pocity do melodie, spoluvytvářeli hudbu, nebo prostě jen naslouchali.

Díky mnoha zlepšením v diagnostice a léčbě rakoviny přežívá tuto nemoc mnohem více lidí, často po mnoho let. Podle nejnovější zprávy Americké onkologické společnosti to je jen ve Spojených státech 18.6 milionu lidí. S tím souvisí i větší potřeba různých terapií, které by zlepšily kvalitu jejich života, myslí si autor studie Dr. Kevin Liou z Americké společnosti klinické onkologie.

„Chceme mít k dispozici širokou škálu nástrojů, abychom mohli lépe přizpůsobit léčbu lidem,“ říká doktor Liou pro stanici NPR. V další fázi výzkumu se budou lékaři zabývat charakteristikami pacientů, kteří by mohli mít z muzikoterapie prospěch.

To, co odlišuje muzikoterapii od pasivního poslechu nebo samostatného přehrávání hudby, je terapeutická spolupráce. Prostřednictvím rozhovoru a hudební tvorby mají pacienti přístup k dalšímu způsobu zpracování a vyjádření svých emocí.

„Je to aktivní vytváření něčeho, a to pod vedením vyškoleného muzikoterapeuta,“ říká pacientka Cynthia Cherish Malaran. Dodává, že pomocí hudby mohla vyjádřit emoce, pro které neexistovala výstižná slova. „Vytvoření něčeho krásného, co pochází z mé rakoviny, je pro mě jako konečný způsob uzdravení.“

Cynthia je teď už deset let v remisi a od ukončení její terapie uplynuly tři roky, ale stále si brouká, kdykoli se cítí nesvá.



„Nezpívám si ani pro zábavu. Ale broukání je něco, co dělám ještě dnes - roky po těch sezeních – jako způsob, jak regulovat svůj stres a vrátit svůj nervový systém na zem a uvolnit se.“