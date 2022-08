Operace srdce za zvuků hip hopu či metalu. ‚Hudba zlepšuje koncentraci a výkon týmu,‘ vysvětlují lékaři

Lékaři v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny udělají ročně tisíce operací. Při naprosté většině z nich na sálech není ticho, ale zní hudba. Špičkoví lékaři ji berou jako zpestření i několikahodinové práce. Zároveň také příznivě ovlivňuje jejich koncentraci. I během těch nejsložitějších zákroků tak můžete slyšet muziku různých žánrů. Praha 12:45 28. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I během těch nejsložitějších zákroků můžete slyšet muziku různých žánrů. (Ilustrační foto) | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

„Právě připravujeme pacienta na operaci,“ říká lékař Miroslav Koňařík z Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu na jednom ze sálů. Na bílém stropě tady vidím spoustu reproduktorů.

„Dle operatérů posloucháme od taneční hudby až po Radiožurnál. Operace má různé fáze, začátek je rutinní, ze začátku a na konci je hudba pro náladu. A když během kritické fáze člověk poslouchá co má rád, pomůže se mu to koncentrovat. U mě jsou to třeba Tatabojs, PSH...“

Při operacích je slyšet i metal nebo třeba hiphop. Jako běžnou součást práce hudbu vnímá i přednosta zdejší kliniky kardiovaskulární chirurgie Ivan Netuka. On sám rád operuje za zvuků trance.

„Dává to tým do pohody a pracuje v dobrém rytmu. Jsem příznivec svižnější hudby, protože pak operace lidově řečené odsýpá. Znám ale i kolegy, kteří poslouchají jazz nebo vážnou hudbu. Každý má své gusto,“ dodává přednosta kliniky kardiovaskulární chirurgie pražského IKEMu Ivan Netuka.

Hudba pomáhá

Příznivý vliv hudby potvrzuje i psychiatr z Národního ústavu duševního zdraví Cyril Höschl. „Působí na aktivitu bloudivého nervu, srdeční frekvenci… Díky hudbě se třeba může zrychlit nebo zpomalit puls,“ popisuje. „Hudba navíc umožňuje trénovat koncentraci, vyžaduje totiž soustředění se na danou věc.“

Nejde prý přitom o konkrétní typ hudby, vkus na hudbu je totiž velmi individuální. „Klade se spíš důraz na celkovou schopnost hudby působit na emoce a fyziologické funkce. A mezi jednotlivými žánry hudby může být rozdíl právě ve vztahu ke vkusu jednotlivců.“