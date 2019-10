Přístroj umožnil převážet bijící srdce pro transplantace. Navíc si při cestě odpočine, sdělil IKEM

IKEM využívá novou metodu odběru srdce - umožní transport bijícího srdce v plně fyziologických podmínkách. Jde o zásadní posun v kvalitě transplantací v ČR a zvyšuje šanci dočkat se nového srdce. Rozšíří se tak i nabídka orgánů k transplantaci až o 20 %. pic.twitter.com/vG8HFPn0L0 — IKEM (@ikemcz) October 21, 2019 Lékaři z pražského IKEM začátkem října poprvé transplantovali srdce, které od dárkyně z Ústí nad Labem převezli s využitím nové metody. Místo uložení do ledu ho napojili na přístroj, který zajistil, že po celou dobu tlouklo. V současnosti se v Česku transplantuje přes 70 srdcí a díky nové metodě by jich podle lékařů mohlo být o pětinu víc. Video Praha 15:40 21. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Odebrané srdce se napojí na přístroj, který simuluje fyziologické prostředí člověka. Srdce začne znovu tepat a my jsme schopni ho dostat do metabolicky optimální kondice a posoudit jeho použitelnost,“ popsal přednosta Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM Ivan Netuka.

Přístroj umožňuje delší transport včetně leteckého. „Srdce musíme nejprve vyjmout z těla dárce, pak ho musíme zchladit a zastavit. Následně napojíme na přístroj, aby se znovu roztepalo. Před transplantací je třeba je zase zchladit a zastavit,“ řekl Netuka.

Srdce je uvnitř promýváno teplou plně okysličenou krví. „Pasivně bije, ale nemusí čerpat krev, což umožňuje, aby si srdce odpočinulo,“ dodal.

Srdce, na kterém si lékaři z IKEM novou metodu vyzkoušeli, patřilo mladé ženě z jedné z nemocnic v Ústeckém kraji. Srdce nebylo metabolicky ideální a bylo za hranicí standardních medicínských kritérií.

Během čtyř hodin se zotavilo a mohlo být transplantováno pětašedesátiletému muži. „Pacient, který srdce dostal, je ve velmi dobré kondici, probíhá u něj standardní rekonvalescence a v blízké budoucnosti bude z IKEM propuštěn domů,“ doplnil Netuka.

Zákrok až za 3,8 milionu

Za 35 let lékaři v Česku transplantovali přes 2000 srdcí. Asi 40 procent pacientů se nyní dočká nového orgánu díky mechanické srdeční podpoře, dříve jich téměř třetina na čekací listině zemřela.

Podle ředitele IKEM Michala Stiborka stojí v institutu transplantace srdce mezi 700 000 až 3,8 milionu korun. Průměrně je to asi 1,7 milionu korun. Průměrný věk transplantovaných je 51 let, deset let od operace přežívá 59 procent nemocných a jejich podíl stoupá.

Nejčastějším důvodem k transplantaci srdce je podle přednosty Kardiocentra IKEM Jana Pirka srdeční selhání, kdy srdce nestačí nárokům organismu, kterým trpí asi dvě až tři procenta populace. Typickými příznaky je dušnost, snížená tolerance zátěže a přibývání na váze způsobené otoky nohou. Ve věku nad 70 let s příznaky selhání srdce žije přes 100 000 Čechů. Způsobuje ho ischemická choroba srdeční nebo kardiomyopatie.

Přístroj zakoupily nadační fondy Kapka Naděje a Shell za 7,5 milionu korun. Na každý převoz je třeba speciální sada za 1,5 milionu korun. IKEM se dohodl s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou na úhradě osmi až deseti za rok. Metoda je podle Netuky mezinárodně respektovaná a systém má všechny potřebné registrace a certifikace.