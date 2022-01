Rekordní počet transplantací v IKEM. Za rok 2021 vyměnili 542 orgánů, nejčastěji se jednalo o ledviny

Vakcína od Novavaxu funguje jako ‚staré známé‘ látky, mohla by přesvědčit neočkované

Vakcína je dvoudávková. Na přeočkování by měl jít člověk po 21 dnech. Nuvaxovid mohou zatím dostat jen lidé, kterým už bylo 18 let. Co o vakcíně víme?