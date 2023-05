Imunitní systém je fantastický orchestr, neznáme všechny členy a nástroje, říká imunolog Mantovani

Co všechno si pod imunologií můžeme představit?

Imunologie zkoumá naše vnitřní obranné mechanismy. V těle máme fantastický orchestr, který nás chrání před patogeny, napravuje tkáně, které jsou poškozeny, a bojuje proti rakovině. U rakoviny bychom měli mnohem víc nádorů, kdybychom neměli dobrý imunitní systém.

Jaký je vztah mezi imunitním systémem a rakovinou?

V případě rakoviny se u pacientů, které máme, staly dvě věci: první je ta, že část těch obranných mechanismů, které nazýváme makrofágy, se staly našimi nepřáteli. Chovají se jako zkorumpovaní policisté. Pomáhají tedy nádorovým buňkám a porazí ty správné jedince.

A zbytek našeho imunitního systému je buď uspaný, nebo ve stavu, kdy překážky zcela blokují systém. A naše chápání vztahu mezi imunitou a rakovinou vydláždilo cestu rozvoji imunoterapie. Žijeme v době, kterou nazýváme imunorevolucí. Používáme totiž spoustu imunologických nástrojů, pomocí kterých bojujeme s rakovinou.

Revoluce v imunitě

Mluvíte o imunorevoluci, jaká je tedy budoucnost imunologie?

Imunitní systém je fantastický orchestr, ale neznáme všechny jeho členy a neznáme všechny nástroje, které v tom orchestru hrají, a neznáme veškerý repertoár toho orchestru. Takže budoucnost bude pochopit repertoár, nástroje a hráče. Pak vyvineme nové terapie.

Před deseti a více lety byla diagnóza rakoviny fatální. Léčba ale postupuje kupředu, dá se očekávat, že v budoucnu bude vyléčení pacienta skoro jisté? Že rakovinu nebudeme vnímat jako něco katastrofálního?

Nejdřív bychom měli říct, že v současnosti léčíme, a tím myslím opravdu léčíme, víc než 90 procent žen s rakovinou prsu. A ta byla ve většině případů fatální. Díky včasné diagnóze, lepší léčbě a podobně jsme to posunuli. Stejně tak u leukémie a lymfomů. Sklenice ale není ještě ani poloplná. To je další výzva.

U spousty nádorů děláme víc personalizovanou léčbu, třeba u rakoviny plic, kdy se to stává spíš chronickou chorobou. Myslím, že krok za krokem budeme léčbu zlepšovat pro víc a víc nádorů. Ale chci zdůraznit, že hlavní zbraní proti rakovině není léčba, ale životní styl.

Třikrát prevence

Co tedy my lidé můžeme udělat pro posílení našeho imunitního systému? Jak si nastavit životní styl, abychom rakovině předešli?

Mám jednoduchý návrh pro životní styl, takový recept: nula, pět, třicet. Nula znamená žádné kouření. Dovolte mi připomenout, že víc než 90 procent případů rakoviny plic, hlavního zabijáka, je způsobených kouřením. Rakovina plic bez kouření je velmi výjimečná.

Pět znamená, minimálně pětkrát denně jíst čerstvou zeleninu a čerstvé ovoce. Víme, že je to jistá ochrana. Třicet znamená dělat nějaká fyzická cvičení, fitness. Je to taky dobrá cesta, jak trénovat náš imunitní systém. A v neposlední řadě, nebuďte obézní. Víme, že to způsobuje rakovinu. Takže, lepší je prevence, než léčba.