Injekce za 14 tisíc měsíčně. První pacienti podstoupili novou léčbu migrény, pojišťovny o proplácení jednají

„Je to nepříjemné, je to zničující. Nemůžu dělat nic jiného než se věnovat migréně, zabere mi to absolutní pozornost. Je nečekaná, musím si přeorganizovat celý život v danou chvíli. A potřebuji přimhouření oka od svého nadřízeného, abych dodala zaměstnavateli to, co jsem mu slíbila, i s výkyvy,“ popisuje pro Český rozhlas 43letá personalistka Dana, podle které je na migréně nejhorší to, že neví, kdy přijde.

Podobně to vidí i Zuzana, která zkouší novou biologickou léčbu. Měsíčně měla i 17 záchvatů, teď má tři. „Doktor mě vyšetřil a pak mi nabídl, abych byla adeptka na vyzkoušení něčeho nového. Jsem ráda, že jsem na to kývla. Je to daleko, daleko lepší,“ říká.

Během klinické studie výrobce se po podání injekcí počet dní s migrénou u víc než poloviny pacientů snížil o 50 procent. Neurolog a předseda Společnosti pro diagnostiku léčby bolestí hlavy David Doležil říká, že jde o preventivní lék.

„Jedná se o injekční formu aplikace látky, která má za cíl v mozku zablokovat určitý receptor. Zamezíme tak vzniku procesu, který vyústí v migrénu,“ vysvětluje. „Migrénou trpí milion obyvatel, zhruba 50 tisíc ji má velmi těžkou. Ten lék by velmi pomohl pacientům a zároveň i v socioekonomických ukazatelích,“ dodává.

14 tisíc za injekci

Injekce si mají pacienti aplikovat každý měsíc až dva roky. V Česku se zatím takto léčí 250 lidí. Někteří si čtrnáct tisíc korun měsíčně platí sami. Další část uspěla u své zdravotní pojišťovny s žádostí o výjimečnou úhradu, protože jim jiná léčba nezabírá. O plošném hrazení léku pojišťovnami se jedná.

„Odhadovat průběh řízení ani komentovat jeho další vývoj nám v tuto chvíli nepřísluší. Vyjádření zdravotních pojišťoven je klíčové kvůli riziku vysokého dopadu na prostředky veřejného zdravotního pojištění,“ říká Barbora Peterová ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Svaz zdravotních pojišťoven podle svého výkonného ředitele Martina Balady odhaduje, že o léčbu budou mít v Česku zájem tisícovky pacientů s chronickou migrénou.

„Ta jednání jsou složitá, v tuhle chvíli je to značný dopad do rozpočtu. Za pět let by ten dopad do rozpočtu systému zdravotního pojištění měl přesahovat až jednu miliardu korun, což je poměrně velký obnos,“ objasňuje.

Migrénami trpí kvůli hormonům ženy třikrát častěji než muži.