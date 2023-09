Máme všechno v mobilu a na internetu, dnešní doba nás nepřiměje k trénování paměti, říká lékařka

Vysokoškolská pedagožka a bývalá dlouholetá přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství Fakultní nemocnice Brno se věnuje problematice lidí trpící Alzheimerovou nemocí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host Apetýtu: Hana Matějovská Kubešová o Alzheimerově nemoci

„Hrozba vzniku Alzheimerovy choroby se odhaluje desítky let před jejím vznikem, je to i dáno geneticky. Jsou rodiny, kde se tohle onemocnění dědí, ze začátku si toho ani člověk nemusí všimnout. Prvním projevem bývá porucha novopaměti – člověk zapomíná ty nejnovější věci – něco udělá, potom to zapomene a jde to udělat znovu,“ vysvětluje profesorka Matějovská Kubešová.

Co dělá demence s pamětí člověka?

„Představme si, že život člověka se ubírá jako kniha, ve které obracíme stránky. Pak najednou přijde demence, která začne ty stránky otáčet zpět a člověk se začíná propadat do své minulosti. To má třeba za následek ten, že když se člověk v pozdějším věku přestěhuje, tak se mu to vytratí z paměti a hledá předchozí bydliště, což bývá mnohokrát důvodem, proč opouští své nové bydlení a opakovaně ho hledá policie, protože se ztrácí,“ popisuje onemocnění primářka.

Infarkt, postižení chlopní a další srdeční problémy. V Brně mají tři angiolinky za sto milionů Číst článek

Člověk se v průběhu onemocnění může vrátit do doby, kdy nebyl ženatý nebo neměl děti. „Což pro rodinu bývá bolestné. A potom to jde ještě dál, kdy člověk ztrácí svoje praktické vlastnosti,“ říká lékařka.

Jedině cvičení oddaluje následky demence – fyzické, ale i trénování paměti. „Jak máme vše v mobilu, tak nás to nepřiměje k tomu, abychom paměť cvičili. Doporučuju například učit se cizí jazyk. Ve své praxi jsem zažila manželský pár, kdy manžel zemřel na Alzheimerovu nemoc a paní z té choroby měla takový strach, že se v 80 letech naučila anglicky. Trénování paměti je důležité,“ apeluje Hana Matějovská Kubešová.

Poslechněte si celý audiozáznam pořadu, najdete ho nahoře ve článku.