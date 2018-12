Pití odsolené vody může ohrozit srdce. Izrael řeší, zda do ní nezačne plošně přidávat hořčík

Izrael je také jedničkou v recyklaci vody, protože více než 80 procent vody, která odteče kanalizací, je pročištěna a použita k zavlažování.

Vědci už ale delší dobu poukazují na temnější stránku odsolování. V jedné vědecké studii bylo 178 000 pacientů rozděleno na dvě skupiny. V jedné byli lidé z pobřežních oblastí a konzumující hlavně odsolenou vodu, v druhé lidé z vnitrozemí, kteří k dispozici odsolenou vodu nemají. Prokázalo se, že u osob z první skupiny byla pravděpodobnost rozvoje srdečního onemocnění o šest procent vyšší než u druhé skupiny.

Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že nedostatku hořčíku lze přičíst ročně úmrtí 250 lidí, vědci se domnívají, že ve skutečnosti je situace horší. Premiér Benjamin Netanjahu na základě výzkumu před dvěma lety požádal ministerstvo zdravotnictví, aby vypočítalo náklady na obohacování vody hořčíkem a zahájilo pilotní program, ale zatím se to nestalo.

Odborník na vodu Perec Darr řekl, že voda může být smrtící záležitost, což dokládá příklad michiganského Flintu, kde se do městské vody dostalo olovo a zemřelo tam pět lidí. Připomněl, že existují studie na dětech, které ukazují, že nedostatek hořčíku může souviset s vysokým výskytem poruch pozornosti a s hyperaktivitou.

Odsolená voda se už obohacuje o vápník, aby se korigovala kyselost, která způsobuje korozi rozvodů. Darr a ostatní se přimlouvají za to, aby se obohacovalo také hořčíkem. Vodárenský úřad ale tvrdí, že by to přišlo ročně až na 600 milionů šekelů (3,6 miliardy korun) a že na to vláda nejprve musí najít peníze, aby to nemuseli platit zákazníci v podobě zvýšení cen.

Fluorizovat či nefluorizovat?

Hořčík ovlivňuje stav svalů včetně svalu srdečního, takže pomáhá pacientům zotavujícím se po infarktu. Nedostatek vede k osteoporóze i vyššímu tlaku a snížení kognitivních funkcí. Hořčík lze získat z vyvážené stravy, která ale není ve všech domácnostech běžná.

Nedostatkem tohoto prvku mohou trpět i zvířata napájená odsolenou vodou a stejně tak rostliny. Půda zavlažovaná takovou vodou hořčík neobsahuje, takže pak i lidé s kvalitní stravou jej z rostlin do organismu nedostávají.

Určité kruhy v Izraeli tvrdí, že hořčík stejně jako fluor není nutné dodávat do vody celoplošně, protože lidé mohou tyto látky konzumovat v potravinových doplňcích.

V určitých sociálních skupinách se ale nejen nebudou takové doplňky kupovat, ale nečistí se tam pravidelně ani zuby, takže zdravotníci se v roce 2014 postavili proti rozhodnutí tehdejšího ministra zdravotnictví, který zastavil obohacování vody fluorem. V roce 2017 byla fluorizace vody obnovena.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje dodávat 20 až 30 miligramů hořčíku na litr vody. Podle společnosti TAHAL, která zajišťuje vodní infrastrukturu, by to přišlo ročně maximálně na 60 až 180 milionů šekelů, ne na 600 milionů, jak odhaduje vodárenská správa.

Ministerstvo je připraveno zahájit pilotní program, ale rozhodnutí o celoplošném obohacování vody hořčíkem musí učinit parlament. Pokud by náklady nesli zákazníci, znamenalo by to pro čtyřčlennou rodinu navýšení o asi šest šekelů za dvou nebo tříměsíční zúčtovací období.