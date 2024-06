Jak by měla vypadat péče o ledviny? Některé léky jsou pro ledviny napůl jedy, varuje nefrolog

Ledvinám vadí kouření, přehnané pití kávy, ale i nadužívání léků. Nefrolog a přednosta Interní kliniky FN Královské Vinohrady Ivan Rychlík sdělil v rozhovoru pro Radiožurnál, jak by měla vypadat jejich prevence. „Správná prevence se sestává ze správného režimu života, lidé po padesátce by měli chodit na preventivní kontrolu,“ připomíná lékař, který je také nastupujícím předsedou České nefrologické společnosti. Host Radiožurnálu Praha 11:03 3. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Rychlík, nefrolog a přednosta Interní kliniky FN Královské Vinohradyv | Foto: Patricie Strouhalová | Zdroj: Český rozhlas

Je neděle, někdo si trošku přispí, a pak si dá lepší, větší snídani, třeba i více kávy. Co na to naše ledviny?

Tak zrovna káva se ledvinám tolik nelíbí, protože má slabý močopudný účinek, takže přehnané pití kávy může vést ke zvýšenému močení, takže z tohoto pohledu káva není ideální.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obecně vzato bílkoviny jsou něco, na co je potřeba dávat pozor, radí nefrolog Ivan Rychlík.

Ale to, co ledvinám více vadí, je příliš vysoký příjem bílkovin, což normálně lidí nedělají, ale přesto se to týká vyhraněné skupiny mladých mužů, kteří se snaží nabrat svalovou hmotu a jí různé podpůrné prostředky, které obsahují velké množství bílkovin. Tak obecně vzato bílkoviny jsou něco, na co je potřeba dávat pozor.

Dva až tři litry tekutin

Jaký je správný příjem tekutin? Kolik litrů?

Otázka je to častá, moje odpověď jednoduchá, ale její naplnění je poněkud složitější. V principu to znamená, že by člověk měl pít tolik, aby přibližně čůral litr a půl moče.

Klasické cigarety se v Česku stále drží. Polovina kuřáků k tomu i vapuje, říká adiktoložka Číst článek

Ovšem změřit výdej moče za 24 hodin je náročná disciplína, zejména když jste třeba handicapovaní nebo senior. Takže to musíme nějak obejít, a proto končíme u příjmu v litrech. Běžně se traduje kolem dvou, možná tří litrů tekutin.

Ale je potřeba zjistit, do které kategorie obyvatelstva patřím. Jestliže jsem nemocný, mám nemocné srdíčko, oteklé nohy, tak do sebe nemůžu lámat vodu.

Na druhé straně, i když jsem takový pacient, a venku bude 30 stupňů, bude zvýšené pocení, dýchání, tedy ztráta tekutiny z těla, tak musím příjem zvýšit a musím třeba vypít i ty tři litry, i když budu kardiak. Takže stručná odpověď je dva až dva a půl litru tekutin.

„Kouření je opravdu rizikovým faktorem pro onemocnění ledvin“

A tekutina? Ideální je voda? Spousta lidí si řekne, že toho hodně vypotili a bylo by to dobré doplnit minerály…

Čistá voda je to nejlepší. Je taková tradice, že nejlepší iontový nápoj je pivo, ale má to limitace, pivo je alkohol a dvě piva znamená, že člověk dostane do sebe asi 50 gramů čistého alkoholu, což je hranice, která se považuje za bezpečnou. Takže i pivo má své limitace.

Ale jinak co se týče ostatních tekutin, tak se doporučuje, pokud je příjem velký, míchat minerálku s čistou vodou. Není také zdravé pít destilovanou vodu, která je zbavená všech minerálů, takže dochází k tomu, že je nedostatek minerálů v těle.

Preventivní prohlídky

Antibiotická rezistence roste, medikaci šijeme na míru pacienta, říká šéfka oddělení klinické farmacie Číst článek

Jak by měla vypadat správná prevence ledvin?

Správná prevence se sestává ze správného režimu života, zdravého životního stylu, ale to říká kdekdo. Pokud bychom chtěli být přesnější, tak člověk by měl chodit na preventivní prohlídky, zejména v případě, že ví, že je nositelem nějakého rizikového faktoru, který vede dřív nebo později ke chronickému onemocnění ledvin.

Za prvé je to věk nad 50 let, za druhé je to obecně vzato přítomnost chronického onemocnění ledvin v rodině, a pak je to přítomnost kardiovaskulárního onemocnění, to znamená onemocnění srdíčka, cév, do čehož patří i vysoký krevní tlak. A konečně jedno z nejdůležitějších je, když pacient má cukrovku.

Jsou také další věci, které škodí ledvinám, největším příkladem je kouření, které je opravdu rizikovým faktorem pro onemocnění ledvin a určitě je to z opatření, které je považováno za zásadní v případě péče o ledviny.

Léky na předpis poštou? ‚Usnadní život,‘ míní asociace pacientů. ‚Ohrozí kamenné lékárny,‘ oponují lékárníci Číst článek

Lidé berou hodně léků, třeba proti bolesti nebo antirevmatika, velký problém, o kterém se mluví, je nadužívání antibiotik. Jak moc velká zátěž nadužívání nejrůznějších léků znamenají pro naše ledviny?

Tak zrovna léky, co jste jmenovala, jsou pro ledviny napůl jedy, protože jsou takzvaně nefrotoxické, mají nežádoucí účinky na ledviny a zejména jejich chronické nadužívání, to znamená čtyři až pět dní v týdnu vede dříve nebo později k tomu, že se vyvine nezvratné poškození ledvin, které může skončit až v dialýze.

A přestože zrovna u analgetik nebo nesteroidních antirevmatik, které reprezentují tu nejčastější skupinu, se vyvíjí nové léky, tak bohužel tento účinek na ledviny pořád přetrvává. U antibiotik je to podobné, protože máme antibiotika, která jsou více nefrotoxická, ale na druhou stranu antibiotika by se obecně vzato neměla nadužívat, takže to je trošku jiná situace.

Jak velkým přínosem je telemedicína? A jak vadí ledvinám nadužívání některých léků? Poslechněte si celý rozhovor výše.