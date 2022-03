Míň spánku, víc stresu? Bez REM fáze to nejde, potvrzuje odbornice a radí, jak usnout

Jedním z hlavních faktorů, které kvalitu spánku ovlivňují, je stres. Právě spánek nám totiž pomáhá se se stresovými situacemi vyrovnat. „Zásadní je přitom takzvaná REM spánek. Jeho úloha je taková, že si stresový zážitek sice pamatujeme, ale když je REM spánek kvalitní, tak stres, který je se vzpomínkou spojený, postupně vyhasíná,“ popisuje pro Radiožurnál Jana Kopřivová z Národního ústavu duševního zdraví.

Nekvalitní REM spánek má naopak celou řadu nepříznivých důsledků: lidé své stresující zážitky nedokážou dobře zpracovat a vzpomínky jsou pro ně stresující stejně jako v době, kdy je přímo prožívali.

Škodlivé umělé světlo

Velký podíl na tom, že ponocujeme, v posledních letech mají hlavně moderní elektronická média, jako jsou mobily, notebooky nebo televize. Vyzařují totiž takzvané modré světlo – to ve večerních a v nočních hodinách potlačuje uvolňování melatoninu, takzvaného hormonu spánku.

„Na vině je i umělé osvětlení, kterým si večer svítíme, protože i když se světlo jeví na pohled jako bílé, tak modrou složku ve spektru obsahuje a ovlivňuje naše naše biologické procesy,“ dodává Jana Kopřivová.

Vliv pandemie

Do našeho spánku výrazně zasáhla i pandemie covidu-19. Kvůli absenci pravidelných aktivit (jako je chození do práce nebo do školy) totiž naše těla nedostávala informace potřebné k tomu, aby se naladila na 24hodinový denní rytmus. Kvalita našeho spánku obecně se tak ještě zhoršila.

10 pravidel pro lepší spánkovou hygienu Od pozdního odpoledne (4–6 hodin před usnutím) nepijte kávu, černý či zelený čaj. Vynechejte večer těžká jídla, večeři zařaďte nejpozději tři hodiny před ulehnutím. Lehká procházka po večeři může zlepšit váš spánek. Naopak cvičení 3–4 hodiny před ulehnutím ho může narušit. Po večeři neřešte důležitá témata, která vás mohou rozrušit. Nepijte večer alkohol, abyste lépe usnuli – alkohol kvalitu spánku zhoršuje. Nekuřte, zvláště ne před usnutím a v době nočního probuzení. Odstraňte z ložnice televizi, v posteli nejezte, nečtěte si a přes den ani neodpočívejte. V místnosti na spaní minimalizujte hluk a světlo a zajistěte vhodnou teplotu (nejlépe 18–20º C). Uléhejte a vstávejte každý den (i o víkendu) přibližně ve stejnou dobu. Omezte pobyt v posteli na nezbytně nutnou dobu. V posteli se zbytečně nepřevalujte. (zdroj: MZČR)