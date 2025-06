Jak zvýšit počet lékařů? Podívejte se na druhou část předposlední debaty Česko 2025

Hosty předposlední debaty Česko 2025 byli:

Za ANO Adam Vojtěch, právník, bývalý ministr zdravotnictví

Za Spolu Vlastimil Válek (TOP 09), ministr zdravotnictví

Za STAN Michaela Šebelová, fyzioterapeutka a poslankyně

Za SPD Iveta Štefanová, lékařka, poslankyně

Za Piráty Albert Štěrba, lékař

Za STAČILO! Ondřej Dostál, právník a europoslanec

Za Motoristy sobě Boris Šťastný, lékař

Do debaty Radiožurnál a Český rozhlas Plus pozval experty politických stran a uskupení, která mají v současných průzkumech největší šanci dostat se ve volbách do Poslanecké sněmovny.