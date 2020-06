Kortikoid na léčbu koronaviru? Není to šokující průlom, ale velmi zajímavá data, říká biochemik

Britští vědci v úterý zveřejnili výsledky výzkumu, který by podle nich mohl hrát roli v boji proti covidu-19.

Ze studie, kterou podnikl tým z Oxfordské univerzity pod vedením Petera Horbyho, vyplývá, že u nejtěžších případů pacientů nakažených covidem-19, kteří už museli být napojeni na dýchací přístroj, se podařilo snížit o třetinu úmrtnost podáváním dávek levného a dostupného léku dexametazonu.

„Je to první studie. Kdyby těch studií bylo víc, musí se to potvrdit. Tady se bohužel musíme připravit na to, že se data mohou ještě změnit," říká v rozhovoru pro Radiožurnál biochemik Jan Konvalinka.

Do jaké míry souhlasíte s tvrzením členů týmu z Oxfordské univerzity, podle nichž jde o obrovský průlom, protože se podařilo poprvé najít takto účinný lék na covid-19?

Docela souhlasím. Není to první nebo jediný lék, který snižuje úmrtnost. Méně signifikantní, ale jasná data se prokázala již u remdesiviru. Ale v případě dexametazonu výsledky – pokud můžeme věřit oné jedné studii – které byly zveřejněny, vypadají velmi zajímavě.

K čemu se britští vědci odkazují? Na základě jakého vědeckého experimentu k tomu dospěli?

Je to klinická studie, kterých probíhají po celém světě stovky a jedna z nich se týká protizánětlivých léků, které se používají pro pacienty s covidem. Ten lék, který ve Velké Británii použili, je dávno známý protizánětlivý lék ze skupiny steroidů, který opravdu snižuje zánětlivé reakce organismu.

Dokonce shodou okolností letos na jaře bylo prokázáno, že funguje i proti akutnímu respiračnímu syndromu, který způsobuje jiné zápaly plic – ať už virové, nebo způsobené bakteriemi. Čili to, že tímto způsobem bude reagovat, není překvapivé, ale my už jsme zklamání kolem covidu zažili hodně, takže je dobrá zpráva, že se to ověřilo v klinické studii.

Názor lékaře „Domněnku britských vědců nemohu popřít, ale nebylo tomu oponováno v nějakém renomovaném časopise. Ani publikováno, abychom se mohli podívat na danou studii. Z náznaků, které máme, to pro mě není důvěryhodný materiál. Je předčasné tvrdit, že dexametazon pacientům pomůže. Vyhlásit to paušálně jako lék, rozhodně nejde,“ řekl pro Radiožurnál vedoucí lékař Kliniky anesteziologie a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Balík.

U dexametazonu žádné zklamání neočekáváte?

To se ještě samozřejmě může stát, to nyní nelze tvrdit. Je to první studie. Kdyby těch studií bylo víc, musí se to potvrdit. Tady se bohužel musíme připravit na to, že se data mohou ještě změnit. Ale zatím to, co bylo zveřejněno, vypadá velmi slibně.

Není to překvapivé, není to naprostý šokující průlom, ale jsou to velmi zajímavá data, která by mohla pomoct zachraňovat lidské životy.

Vy jste mluvil o této studii už na jaře. Co dalo podnět vyzkoušet i tento běžně dostupný a používaný prostředek při léčbě nového koronaviru?

To je docela jednoduché. To, co zabíjí pacienty, je velmi často něco, čemu se říká cytokinová bouře – jinými slovy přehnaná odpověď organismu na virovou infekci.

Organismus se brání, jeho imunitní systém spustí alarm a spustí obrannou reakci a ta bohužel v některých případech může vést k tomu, že ta přehnaná reakce začne likvidovat buňky plicního epitelu a začne degradovat a přebudovávat buňky, které jsou důležité pro funkci plic. Plíce pak přestávají fungovat. To je věc, která poté může pacienta zabít.

Jan Konvalinka biochemik

vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd

prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum

Proto se od začátku zkouší různé další protizánětlivé látky a zkouší se zablokovat tento protizánětlivý proces. Předtím se už zkoušela protilátka proti interventionu 6. Dokonce i hydroxid chlorochin, o kterém se hodně mluvilo a jehož aktivita se nepotvrdila, tak i ten měl účinkovat podobným způsobem jako protizánětlivý lék.

Ale jak říkám – u hydroxid chlorochinu se to nepotvrdilo, to už je jasné, že nefunguje pro zkrácení doby pacientů v nemocnici. U interventionu 6 se to právě teď ještě zkouší. Dexametazon vypadá, že by měl fungovat.

Je jasnější, u jakých diagnóz vážně nemocných pacientů s covidem může mít léčivý účinek právě dexametazon?

Podle toho, co bylo nyní zveřejněno, se zdá, že látka pomáhá u velmi těžkých případů pacientů, kteří už jsou buď na ventilačních přístrojích, nebo se jim dodává kyslík. Nicméně tyto informace víme pouze z předběžných zpráv, které byly zveřejněny během tiskové konference. Až budeme mít v rukou data s výsledky studie, budeme o ní moci mluvit více sebevědoměji.

Remdesivir oproti dexametazonu nepomáhá snížit riziko úmrtí, ale pomáhá snížit dobu rekonvalescence. Podle výše zmíněné studie lze podáváním dexametazonu snížit riziko úmrtí u jednoho z osmi pacientů. Podle stanice BBC by díky dexametazonu v Británii umíralo o 5000 pacientů méně. Předpokládáte rychlé uvedení léku do praxe?

Mohlo by tomu tak být. Na rozdíl od remdesiviru je dexametazon dávno známý a dávno schválený lék, takže v tomto případě není třeba čekat na rozhodnutí regulačních orgánů, které u remdesiviru dlouhou dobu trvalo a navíc byl schválen jen pro nouzové použití.

Dexametazon už je schválen a co je jeho hlavní výhoda v téhle chvíli – je levný a dostupný. Nemusí se proto stavět továrny a vymýšlet způsoby, jak bychom toho léku dodali velké množství. To je jeho hlavní výhoda.