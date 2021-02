Konvalinka: Situace se vymkla kontrole, i když to neříkáme. A chováme se opačně než jiné státy

Epidemická situace může být do dvou nebo tří týdnů v celé zemi stejně závažná jako v uzavřených okresech, varoval tento týden ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). A v pátek oznámil, že vláda přistoupí ke zpřísnění podmínek nošení ochrany dýchacích test. Podle biochemika Jana Konvalinky se situace vymkla kontrole. „I když to neříkáme, je to tak,“ řekl v pořadu Osobnost Plus. Osobnost Plus Praha 14:00 20. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Konvalinka | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Máme zdravotnická zařízení na samé hraně, dokonce bych si troufl tvrdit, že už za hranou jejich kapacity. Máme více než 1200 lidí na JIP a lůžkách s intenzivní péčí. A zdá se, že plány na rozvolňování tvrdých opatření berou ministři vážně. Asi chtějí opravdu realizovat. Což se mi ani nechce věřit,“ přiznal prorektor Univerzity Karlovy na Plusu.

S otevíráním obchodů, o němž ministr průmyslu a obchodu a také dopravy Karel Havlíček (za ANO) řekl, že si to můžeme na 14 dnů vyzkoušet, by Konvalinka neexperimentoval (vláda se tím v pátek nakonec vůbec nezabývala - pozn. red.).

„My se tady chováme úplně opačně než všechny významné státy světa, které se snaží virovou nálož v populaci nejprve srazit, než vůbec začnou uvažovat o nějakém uvolňování. Máme jedny z nejhorších čísel na světě - ať se podíváme na počet mrtvých, počet pozitivních či na obsazenost nemocnic. A v této situaci rozvolňovat... Mně to připadá, jako když jedete z kopce a špatně vám to brzdí. Stojíte na brzdách a ono se to pořád sune dolů a vy si řeknete: dobře, brzdit nemá cenu, nechám toho,“ vysvětlil.

To, že v Česku podle zprávy Světové zdravotnické organizace neklesá počet nových případů jako v jiných zemích, nelze podle něj přičítat tomu, že se nedodržují opatření.

„Lidé odpovídají na celkový způsob komunikace. Abych byl spravedlivý: není to jen ze strany vlády, ale i lidí, kteří rozhodují veřejné mínění a bohužel i části odborníků. Opatření jsou tedy jednak špatně komunikována a jednak se dramaticky mění. Možná, že tomu někdo rozumí, ale já se přiznám, že já ne. A obávám se, že velká část mých spoluobčanů také ne. A v této situaci, když nerozumíme logice, podle které vláda postupuje, je dodržovat opatření jaksi obtížný úkol,“ poznamenal.

Očkování pětkrát zrychlit

V souvislosti s očkováním Konvalinka opět zmiňuje nepřipravenost Česka. Praktičtí lékaři nemají metodiku, na kterou čekají od ministerstva zdravotnictví.

„Mohu se jen spolehnout na informace od praktických lékařů, kteří si stěžují, že plány neexistují, že nejsou dobře informovaní. Že nejsou dobře připravení,“ řekl.

Biochemik upozorňuje, že Česko přitom musí minimálně pětkrát zrychlit vakcinaci. „V nejlepších dnech máme 15 nebo 17 tisíc očkování denně. Ale jestli se chceme z této opravdu velmi vážné situace dostat co nejdříve, musíme očkovat 50, ale spíš 70 nebo 80 tisíc denně,“ míní.

Až dosud to podle něj nebyla vina vlády, protože nebyl dostatek vakcín.

„Ale teď začínají přicházet a hlavně březnu a zejména v dubnu jich bude velké množství. Budou se sypat statisíce vakcín z několika firem. Pak to bude opravdu obtížný logistický úkol. A obávám se, že na to nejsme dobře připraveni. A každý týden zdržení znamená mrtvé lidi, každý den zdržení nás stojí více než 100 mrtvých. A to mě znervózňuje,“ přiznává.

Od března by se do očkování proti koronaviru měli zapojit i praktičtí lékaři.

Zvládneme to, věda to dokázala

Za optimistické označuje výsledky testování vakcíny firem Pfizer a BioNTech v Izraeli, podle kterých je její schopnost zabránit nákaze 95%.

„Zvládneme to, věda to dokázala. Máme účinnou vakcínu. Jen bych doplnil, že ty výsledky kopírují výsledky klinických experimentů, což je pro vědce skvělá zpráva, že byl pokus proveden dobře. Navíc je extrémně nízký výskyt vážných vedlejších účinků. Je to pod zlomky promile. Možná setina promile podle některých analýz,“ vysvětluje.

Důležité podle něj také je, že zjevně dramaticky klesá infektivita. „Což nebylo vůbec jisté, že to tak bude. A byly na to různé odborné názory. Vypadá to, že infektivita opravdu klesá a klesá výrazně zejména po druhé dávce,“ konstatuje biochemik.

Očkování funguje spolehlivě i na britskou mutaci. „Jsou zprávy spíše z Jižní Afriky než z Izraele, které by naznačovaly, že zejména AstraZeneca je méně účinná vůči této mutaci. Ale to jsou zprávy z testů na mladých lidech a zprávy, které se týkají infektivity a lehkého průběhu choroby. My jsme od začátku věděli, že očkování má především bránit vážnému průběhu choroby. Pořád máme velmi slušnou naději a já bych řekl pravděpodobnost, že i AstraZeneca to bude dělat. Jinými slovy, AstraZeneca má smysl i vůči utajovaným kmenům, protože skoro s jistotou bude snižovat úmrtnost,“ věří.

Infekčnější britská mutace začíná být podle biochemika v Česku dominantní. Čísla o smrtnosti zatím ale neumíme potvrdit. „Ale obava, že smrtnost může být vyšší a že může zasahovat více mladší ročníky, je také kvůli vyšší infektivitě oprávněná,“ soudí Konvalinka.