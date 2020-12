Konvalinka: Premiér se kvůli chybějící slezině musí na očkování zeptat lékaře? Odborně je to nesmysl

I když se rizikové skóre v Česku zhoršilo, vláda rozhodla, že zatím až na výjimku zkrácení otevírací doby restaurací nebude zpřísňovat opatření. „Situace v Česku je horší než ve většině sousedních zemí, opatření ale máme mírnější. Jako laikovi mi to nedává smysl,“ přiznává biochemik Jan Konvalinka. Praha 19:33 8. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle biochemika Jana Konvalinky jedná vláda během epidemie chaoticky | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Upozorňuje i na to, že se v Česku od začátku nedodržuje protiepidemický systém PES. „To mi také není jasné. A signály, které to vyvolává u veřejnosti, jsou podle mě zničující,“ dodává prorektor Univerzity Karlovy v Osobnosti Plus.

Nedodržuje se podle něj ani rytmus, ve kterém se mají vyhodnocovat důsledky jednotlivých opatření nebo jejich rozvolňování.

„Především bych nezvolňoval v situaci, kdy máme pořád tisíce nově nakažených denně. To je prostě špatně. A když se to rozvolnilo, je ještě mnohem horší to po dvou dnech zas zpátky regulovat. Bez toho, abychom věděli, jak to rozvolnění dopadlo. To je nejhorší možná kombinace, k jaké mohlo dojít. A strašně špatný signál veřejnosti,“ konstatuje.

Přesto má prý pořád velkou důvěru k současnému ministru zdravotnictví. „Bohužel je to jen jeden z členů vlády, která rozhoduje ve sboru. A na tom ,psu už jsou malá štěňata´. Tedy drobné regulace, které si vylobbovala jednotlivá ministerstva a které tak rozmělňují epidemický systém,“ vysvětluje.

Biochemik připouští, že vláda nebude chtít sáhnout k přísnějším regulacím ještě před Vánocemi, aby neztrácela politické body. „Nebezpečí, že si to pak zase odskáčeme další vlnou, která s sebou ponese i nezbytné oběti, tady bohužel je.“

Nejdou v čele

Konvalinka v rozhovoru také upozorňuje na nedostatky v přípravě Česka na očkování. Konstatuje, že zatímco řada zemí se začala připravovat už dávno, v Česku plán teprve vzniká. Podle ministerstva zdravotnictví je strategie před dokončením. „Zatím jsem viděl jen obecné informace, ale to je strašně málo,“ říká biochemik.

„Dnes se začíná očkovat ve Velké Británii. V Německu, kde se má začít 15. prosince, se už připravují velká očkovací centra. V Česku nic takového není. Pokud chceme během půl roku naočkovat několik milionů lidí, potřebujeme očkovat 750 tisíc lidí každý týden, protože jsou dvě dávky. Celé je to obrovská logistická operace. Ta se musí připravit, zaplatit, a hlavně se musí lidé přesvědčit, že je dobré do toho jít. Nesmí se bát. Nic z toho tady nevidím,“ pokračuje Konvalinka.

Politici příkladem?

Upozorňuje, že zatímco všude v Evropě elity tlačí na to, aby se hlavně ohrožené skupiny očkování nebály, u nás nejvyšší představitelé nejdou v čele a nedávají dobrý příklad.

„Předseda vlády na přímý dotaz řekl, že se musí zeptat lékaře, protože nemá slezinu. To je odborně nesmysl. Právě člověk bez sleziny by měl být očkován jako první, protože je v ohrožení. A prezident, který jednoznačně patří do ohrožené skupiny, zas odpověděl, že se bojí injekce. Oni prostě nevyužili ohromné příležitosti tohoto symbolického okamžiku, kdy měli dodat lidem důvěru a jít příkladem,“ říká Konvalinka.

Úspěchy očkování

Lidstvo by podle biochemika mělo oslavovat, že se podařilo vyvinout účinné vakcíny proti covidu. „Myslím, že máme naději. Říkám to tak naléhavě právě proto, že se nám povedl projekt Manhattan.

Během osmi nebo deseti měsíců se podařilo vyvinout několik vakcín, které vypadají ve svých výsledcích jako účinné. Minimálně tři vakcíny proti smrtelné chorobě, která zastavila život tak, jak jsme ho znali, a to na mnoho měsíců,“ připomíná.

Upozorňuje, že se v poslední době setkává s tendencí vyvracet úspěchy očkování, zpochybňovat účinnost a bezpečnost očkovacích látek.

„Místo toho, aby lidé oslavovali a těšili se, že se konečně zbaví viru, tak ti samí lidé, kteří se nebojí koronaviru a říkají, že je to jen chřipečka, teď s vážnou a zachmuřenou tváří varují před nepředloženými a neočekávanými dlouhodobými následky očkování. To nechápu. Pojďme to oslavit, pojďme se radovat,“ usmívá se biochemik Jan Konvalinka.

