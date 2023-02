Pacientovi zbývaly týdny. První transplantaci jater provedli lékaři před 40 lety

Uběhlo 40 let od chvíle, kdy lékaři z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně vůbec poprvé pacientovi v Československu dokázali úspěšně transplantovat játra. Operace tehdy zachránila život šestatřicetiletému Josefovi Mynářovi, který trpěl nevyléčitelným nádorovým onemocněním jater. „Už jenom okraj jater vypadal jako játra,“ vzpomíná dnes už šestasedmdesátiletý Mynář. Brno 16:46 2. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Shutterstock

„Začalo to takovými potížemi, jaké mívají lidé se žlučníkem. Bylo mi nevolno, měl jsem bolesti pod pravým obloukem. Proběhlo vyšetření, játra už byly zasaženy celé, na jednom laloku zbýval takový mini proužek a na druhém trochu větší.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kdyby u pacienta tehdy nebyla provedena transplantace, zemřel by během několika týdnů, nejpozději během dvou, tří měsíců, komentuje jeden z operatérů Jan Černý

„Už jenom okraj jater vypadal jako játra. Ostatní už byl jen takový zduřelý nádor, velice nehezký na pohled,“ vzpomíná Josef Mynář.

Jedinou nadějí pro tehdy šestatřicetiletého muže byla transplantace jater, dodává lékař Jan Černý, který byl jedním z operatérů: „Kdyby u něj tehdy nebyla provedena transplantace, zemřel by během několika týdnů, nejpozději během dvou, tří měsíců.“

Místo několika týdnů dlouhý život

Mynář se proto rozhodl operaci podstoupit. Po ní ho čekala speciální dieta a lékaři mu zakázali sport.

Když antibiotika nefungují. Španělští vědci testují léčbu pomocí geneticky modifikovaných bakterií Číst článek

„Musel jsem konzumovat větší množství hovězího masa, šunky a podobně. Chodily mi takové dávky, že se mi o tom zdály škaredé sny. Musel jsem denně sníst až 75 dekagramů masa. A měl jsem se šetřit, zakázali mi lyžovat,“ vzpomíná na čas po operaci Josef Mynář.

I 40 let po zákroku se těší dobrému zdraví. „Je mi 76 let. A žiju, po zákroku, což je více než polovina mého celkového života, je to něco úžasného. Po všech stránkách to byl skvělý život,“ pochvaluje si pan Josef.

Napětí urychlilo proces

Lékaři ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně se v čele s chirurgem Vladimírem Kořístkem na zákrok připravovali více než 10 let. Kořístek se letošního výročí nedožil, zemřel předloni ve vysokém věku.

Dříve první transplantaci jater v Česku komentoval takto: „Takových 15 lidí se tam určitě motalo. Byla to jedna z nejkratších transplantací. Bylo v tom obrovské napětí – dělali jsme to poprvé a sice jsme to perfektně ovládali, ale to napětí urychlilo celý proces. Trvalo to asi čtyři hodiny.“

Játra se transplantují lidem například s cirhózou, žloutenkou typu B nebo C nebo třeba lidem s některými druhy jaterních nádorů. Loni lékaři provedli 180 takových operací.