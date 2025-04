‚Jedna z karet, které lékař drží v ruce.‘ Proti chronické bolesti mohou lidé od dubna používat léčebné konopí

Lidé, kteří musejí žít s neutišitelnými bolestmi, na které nezabírají léky, se od dubna můžou snáz dostat k úlevě. Nově totiž můžou svým pacientům předepsat léčebné konopí i praktičtí lékaři. Úpravu schválila vláda koncem loňského roku v reformě trestního práva. Praha 7:48 4. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Proti chronické bolesti mohou lidé od dubna používat léčebné konopí (ilustrační foto) | Foto: Martin Svozílek

Oproti jiným léčivům jsou ta konopná bezpečnější a netoxická, což je výhoda především při dlouhodobější léčbě, jak vysvětlil lékař a předseda Spolku konopných pacientů KOPAC Pavel Kubů.

Léčebné konopí podle něj funguje lépe a dlouhodoběji než různé verze silnějších analgetik. Jeho výhodou podle něj je, že kombinuje protibolestivý a protizánětlivý efekt, kdy příznakem zánětu je vždy bolest.

Konopí pomáhá hlavně lidem s chronickými bolestmi. Z toho důvodu ho můžou právě od dubna praktici předepisovat. Využívat se dá také s křečovými stavy, které bývají spojené například s roztroušenou sklerózou a dalšími neurologickými onemocněními. Lokálně mohou sloužit třeba jako masti u dermatologických problémů, jako je lupénka.

„Žil jsem se zdrojem nejvyšší formy bolesti, takové opravdu bodavé. Každý pátý krok mi projela vnější stranou stehna, kterou nerv vynervuje od kolene až po kyčel, kůži a podkoží. Projela mnou taková bolest, jako kdyby mi někdo zapíchl vidličku do stehna,“ říká lékař Pavel Kubů, který se konopím sám léčí. S nesnesitelnou bolestí se potýkal po operaci kýly, při které mu byl porušen nerv.

Ačkoliv to není jeho případ, Pavel Kubů zdůraznil, že pacienti se většinou musí naučit s bolestmi žít navždy a hledají tak způsoby, jak nejsilnější projevy minimalizovat.

Zájem lékařů

Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky je to pro praktiky v jejich agendě okrajová záležitost. Dává však podle něj smysl, protože praktici můžou předepisovat i silné opiáty.

„Léčebné konopí je lék, který nemá tak silný účinek. To znamená, ve škále analgetik, které praktik může používat, se správně léčba bolesti vede tak, že v podstatě filtrujete a hledáte, co už na tu bolest stačí, aby ji to zvládlo. Postupujete od lehčí k silnějším. Je to jedna z karet, které lékař drží v ruce,“ vysvětluje Šonka.

Léčebné konopí se v Česku užívá už od roku 2015. Doteď ho předepisovalo kolem 250 lékařů různých specializací, ale praktičtí lékaři na tomto seznamu nebyli. Podle samotných doktorů ale nyní nejde o nějakou zásadnější změnu.

Až 600 tisíc Čechů

Využívání konopí k léčení v Česku dlouhodobě sílí. Podle dat Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti využilo v posledním roce konopný produkt, legální i ilegální, čistě kvůli zlepšení zdravotního stavu 300 až 600 tisíc Čechů.

Největší nárůsty jsou mezi lidmi staršími 50 let. I to tedy může být důvod, proč ministerstvo zdravotnictví v rámci této „konopné vyhlášky“ zrušilo i povinnost hlásit průběh léčby. Léčebné konopí se podává nejčastěji ve formě kapslí, někteří pacienti ale léčebnou směs také vdechují.

„Předepisování konopí pro léčebné použití by tak mělo být pro lékaře snazší. Nicméně o předepsání vždy rozhoduje přímo ošetřující lékař pacienta, tedy jako doposud bude záviset na lékaři, zda se rozhodne v rámci léčby předepsat konopí pro léčebné použití. Ale určitě je to celé cesta správným směrem,“ hodnotí mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.