Špatně zhojená jizva se může ozvat až po letech a dělat problémy. Pomoci můžou ruce fyzioterapeuta

Jizvy vznikají nejen po operaci, chirurgickém zákroku, ale i po ozáření, popáleninách, kousnutí, zhmoždění nebo zánětu. Může se stát i patologickou či toxickou. „Jizva na těle může zanechat jizvu na duši. Cílem nás všech, kteří pracujeme s měkkou tkání, je vytvořit volně pohyblivou jizvu, aby se její stav přiblížil originálu," vysvětluje MUDr. Alena Šnoplová.

Jizvy vznikají všude tam, kde se mění charakteristika měkké tkáně na patologickou bariérovou. Nejhorší jizvy vznikají po popáleninách a po ozáření, které poškozuje měkkou tkáň.

To, že jizva není skoro vidět, ještě neznamená bezproblémový průběh. „Největší bariéry se nacházejí v hloubce. Špatně zhojená jizva pak může začít dělat po čase problémy,“ upozorňuje lékařka.

Měkkou tkáň, která vyplňuje kostru, tvoří kůže, podkoží, vazy a svaly. Její základní vlastností je protažitelnost. „Jednotlivé vrstvy po sobě mají klouzat a fyzioterapeuti vědí, kam až se vrstva může protáhnout. Ale pokud se objeví stopka v podobě jizvy, nastane problém. Vytvořilo se něco, co se neumí protáhnout a zapojit se správně do pohybových návyků,“ varuje.

Aktivní jizva

Jizva, která může mít patologickou odezvu, je podle MUDr. Šnoplové na pohmat drsná, měkká tkáň se nerozvíjí pod prsty, je vlhčí. Projevuje se bolestí na dotyk nebo při stisku.

„Zralá jizva může být klidná, což je náš cíl. Anebo může být aktivní. A když je zdrojem bolesti, používáme dokonce termín toxická jizva. V tomto případě musíme jednat,“ upozorňuje lékařka.

„Začínáme hlazením, protažením jizvy a okolí, může pomoct i laser, postupně se dostáváme do hlubších částí a technikami volíme protahovací hmaty a posunujeme patologickou bariéru. Někdy působíme poměrně velkým tlakem, abychom fascii – svalovou povázku - uvolnili, protože je tam největší kámen úrazu,“ vysvětluje MUDr. Šnoplová.

Instruktáž fyzioterapeuta je zásadní pro pacienta, který musí být schopen ošetřovat si jizvu pravidelně. Pravidelné masírování je při léčbě zásadní.

„Teď to lidé tak neumí, ruka jim nepracuje tak, jak by měla. A z toho vyplývá nešikovnost mladší generace, tam musíme kontrolovat, jak to provádějí,“ tvrdí MUDr. Alena Šnoplová.

Lékařka Alena Šnoplová | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Proč se lidé po operaci břicha nemohou narovnat a jak souvisí operace slepého střeva s bolestí zad? Poslechněte si v záznamu pořadu.