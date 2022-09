K zubařce ve Strakonicích chtěly tisíce lidí. Web zkolaboval, vyhodnotil to jako kybernetický útok

Strakonická nemocnice v pondělí otevřela novou zubní ordinaci. Během dne přicházeli první lidé, kterým se podařilo se zaregistrovat. Registraci koncem srpna totiž provázel enormní zájem. I když byl web na velký nápor připraven, pokus tisíců lidí přihlásit se k novému zubaři nezvládl. Zájem vyhodnotil jako kybernetický útok a zkolaboval. Strakonice 20:59 5. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zájem tisíců lidí portál vyhodnotil jako kybernetický útok a zkolaboval. Tak skončila první vlna registrací do nové zubní ordinace ve Strakonicích (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ordinace se otevřela v osm hodin. Pár minut předtím začali přicházet první pacienti. Mezi nimi třeba paní Jiřina, která dosud jezdila k zubaři až do Plzně, což je autem zhruba hodina a půl. Za možnost docházet k lékaři ve svém městě tak byla opravdu vděčná.

Přicházeli ale i lidé, kterým se nepodařilo zaregistrovat nebo neměli možnost přes internet registraci provést. Nemocnice dokonce vyčlenila pracovníky, kteří situaci lidem vysvětlovali. Za první půl hodinu se jich na možnost registrace přišlo zeptat kolem deseti. Při vstupu do budovy je na to, že vstup do zubní ordinace je jenom pro registrované, upozorňovalo také několik cedulí.

Jak potvrdila zubařka Jana Šímová, zoufalí lidé za ní chodili v uplynulých dnech, kdy společně se sestrou ordinaci připravovaly.

Nemocnice podle svého vyjádření sice počítala s velkým zájmem lidí, ten nápor byl ale tak obrovský, že web ještě před první vlnou registrací v srpnu zkolaboval. Nápor zhruba deseti tisíc lidí totiž vyhodnotil jako kybernetický útok.

Během dopoledne se podařilo registraci opět zprovoznit. Uvolněná místa na září a říjen pak byla pryč během dvou minut.

Celková kapacita ordinace je 1500 míst a zatím naplněná není, v průběhu podzimu se nemocnice chystá vypsat další termíny s možností registrace. Informovat o nich bude na svých webových stránkách.

Ve Strakonicích je opravdu nedostatek zubních lékařů. V poslední době tady podle Šímové ukončilo praxi bez náhrady pět zubařů. Většinou odešli do důchodu.

I tato ordinace zatím bude fungovat pouze tři dny v týdnu. Lékařka už je totiž v důchodu. Nemocnice se ale do budoucna pokusí sehnat dalšího lékaře. Už teď v nemocnici pracuje stomatoložka z Ukrajiny, ta ale zatím nemá potřebnou aprobaci.