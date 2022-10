S odhalením onemocnění srdce by mohla pomoci aplikace. Na patogenický nález sama upozorní lékaře

Místo stetoskopu by možná stačilo použít jen mobilní telefon. Je to trochu nadsázka, ale alespoň tak to slibuje společnost Echoes, která pomocí chytrého telefonu nabízí možnost nahrát a analyzovat poslech srdečního rytmu. Kvalita nahrávek je více než dobrá a mohla by se využívat jako pomoc při odhalování zdravotních komplikací. Jak aplikace funguje, vysvětluje přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, profesor Miloš Táborský. Praha 12:32 16. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle kardiologa je aplikace přínosem (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Podle něj je aplikace přínosem a byla by prospěšná pro plošný screening specifických srdečních komplikací, zejména srdečních vad. „Pokud by naši pacienti měli aplikaci k dispozici, pak by si mohli opakovaně vyšetřovat automaticky srdce,“ popisuje.

Pokud by aplikace pacientovi odhalila patologický nález, měl by automaticky být upozorněn jeho ošetřující lékař – praktik nebo kardiolog. Na základě tohoto nálezu v kombinaci s dalšími aplikacemi by pacient měl být urychleně vyšetřen a potenciální srdeční vada řešena konzervativně, chirurgicky, nebo katetrizacně.

Ráno na operaci a odpoledne už doma. V Ostravě vznikla jednodenní kardiologie Číst článek

„Aplikace je v podstatě, řekl bych, určitými střípkem v mozaice moderních elektronických aplikací, které máme k dispozici pro kardiologii. Dobře se nechá kombinovat třeba s aplikacemi pro detekci poruch srdečního rytmu. Vy víte, že máme chytré hodinky nebo sporttestery, které jsou dnes velice kvalitní v detekci poruch srdečního rytmu,“ vyzdvihuje Miloš Táborský.

Právě poruchy srdečního rytmu jako fibrilace síní jsou často spojené se srdečními vadami, typicky s nitrální vadou.

„Pokud by se sešly nálezy patologické z té diskutované aplikace elektrého stetoskopu s aplikací a detekcí pro fibrilaci síní, pak je to už velice závažné a ten člověk má být opravdu řešen velice rychle i z hlediska možných komplikací,“ uzavírá kardiolog.