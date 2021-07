Ráno na operaci a odpoledne už doma. V Ostravě vznikla jednodenní kardiologie

„Jsem rád, že tady nemusím zbytečně ležet, že můžu jet domů,“ říká pro ostravský rozhlas padesátiletý Jan Jeziak. Už má po zákroku a chystá se domů do Orlové. Už ví, co mu způsobuje potíže. „Často jsem se zadýchával. Zjistili, že mám ucpané tepny na srdci. A zřejmě mi budou dělat bypass,“ dodává.

Pan Jeziak pracoval osmnáct let jako horník, právě těžké práci přičítá své potíže. „Osmnáct let na čelbě, nic jiného jsem nedělal. Co tam dýcháte a všechno k tomu taháte ručně, jsou to věci, co mají přes sto kilo,“ vypráví.

V novém pracovišti v pavilonu G už čeká i další pacient, devětapadesátiletý Josef Svoboda ze Štramberku.

„Pro mne je to mnohem blíž, než kdybych měl jet do Třince. Takže jsem z toho nadšený,“ říká.

Zatím jen jednodušší zákroky

V jednodenní kardiologii se lékaři prozatím soustředí na diagnostickou koronografii. Když odhalí postižení věnčité tepny, opraví zúžené místo pomocí balónku a stentu. Pacientům tu provádí také třeba výměny kardiostimulátorů.

„Je pro pacienty určitě jednodušší, aby byli ošetřeni tady, když jsou z tohoto regionu. Samozřejmě v té první fázi jsou to jednodušší zákroky, pak se chystá druhá etapa rozvoje tohoto projektu,“ přibližuje Stanislav Jackanin, ředitel Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.

Součástí nového pracoviště jsou dvě ambulance a také místnost pro šest až osm pacientů, kde se připravují na zákrok nebo po něm odpočívají. A rovněž operační sály.

„Filozofie jednodenní kardiologie je zrcadlením moderní péče o kardiologické pacienty ve světě, kdy trendem je dělat jednoduché zákroky v rámci jednodenního ošetření,“ vysvětluje Radek Neuwirth, kardiolog a ředitel nemocnice v Třinci-Podlesí.

„Pacient ráno přijde, odpoledne – pokud je vše v pořádku a zákrok proběhl, jak má, a není přítomna žádná komplikace – pacient odchází domů,“ přibližuje.

Třinečtí specialisté v Ostravě operují prozatím dva dny v týdnu.