Kardiologové v IKEM při Rossově operaci nahrazují vadnou aortální chlopeň vlastní plicnicovou

Čtyři lékárny v Česku nabídnou o víkendech očkování proti chřipce. Zkušební provoz začne od října

Ministerstvo na podzim spustí zkušební očkování v lékárnách. Resort chce otestovat, jestli a za jakých podmínek by tato možnost mohla fungovat plošně, případně jestli by o to lidé měli vůbec zájem.