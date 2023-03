‚Drobná instalatéřina.‘ U operací bypassů medicína neustále posouvá možnosti

Zdravější životní styl i účinnější léčba v Česku každý rok zabrání zhruba deseti tisícům úmrtí na nemoci srdce a cév. I o tom se dozvíte v dalším díle reportáže o kardiovaskulárních onemocněních z prostředí pražského IKEM. S lékaři jsme byli při neobvyklé operaci trojnásobného bypassu. Reportáž Praha 11:55 29. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chirurgové mohou cévu pro bypass transplantovat z nohy nebo předloktí | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

„Teď jsme si zastabilizovali oblast srdce, na které budeme pracovat. Už předtím jsme našli naši cílovou tepnu,“ ukazuje Peter Ivák, lékař z Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bypassy jsou doménou u pacientů, kteří mají víc postižených tepen. Většinou jsou to i starší pacienti, popisuje kardiolog

Pacient je v narkóze, má otevřený hrudník a vidíme jeho bijící srdce. Protože už je více postižené, nemůže být muž napojený na mimotělní oběh. V tom se tato operace oproti běžnému postupu liší.

„Je to trochu jinak. Protože má ateroskleroticky postiženou i aortu, srdečnici, největší tepnu v těle. Nemůžeme na ni naložit přísnou svorku, nemůžeme tam přes aterosklerotické pláty dát takové kleště a tím pádem nemůžeme to srdce zastavit. Budeme muset operaci provést na bijícím srdci.“

Chapadlo chobotnice

Chirurgové proto musí použít i speciální vybavení. Především něco, co vypadá jako chapadlo chobotnice. „Takzvaný stabilizátor. Nasadíme ho vedle té tepny, na které budeme pracovat. Ono se to přisaje k srdci a v tom místě se to srdce bude hýbat méně.“

A teď už může začít operace trojitého bypassu. „Musíme dostat krev na srdci za zúžení, které na té tepně je. Ty tepny jsou pořád postižené aterosklerózou, kornatěním tepen. Častokrát pacientům říkám, že je to drobná instalatéřina. My musíme prostě udělat obchvat kolem zúžení na cévě.“

Chirurgové mají připravený materiál, kterými obchvaty udělají. Můžou je vzít z nohy nebo předloktí.

„Teď provádíme ten samotný bypass. Našíváme štěp, který je v tomto případě z dolní končetiny, z nohy. Je to taková velká žíla. A ta nám vytvoří to náhradní potrubí, náhradní cestu pro krev. Ten druhý konec bude napojený přímo na srdečnici,“ popisuje kardiolog.

Angioplastika nepomůže

Jak doplňuje jeho kolega Martin Pokorný, bypass musí lékaři dělat pacientům ve vážnějších stavech, i po infarktech, kdy už nepomůže angioplastika – rozšíření zúžených tepen balónkem, který se zavádí zápěstím.

„Vždycky jsou to pacienti s ischemickou chorobou srdeční, kteří mají významné postižení koronárních tepen. Bypassy jsou doménou u pacientů, kteří mají víc postižených tepen. Většinou jsou to i starší pacienti.“

Chirurgická technika se nemění

„Co se operací bypassů týče, u těch medicína neustále posouvá možnosti,“ dodává kardiochirurg Martin Pokorný.

„Kolegové kardiologové už jsou schopni měřit přesně i průtoky a změny tlaků v tepnách. A to nám pomůže našít cíleně ten bypass přesně tam, kde je zrovna potřeba. Což zajistí jeho dlouhodobou průchodnost, to je velmi důležité. Jinak je chirurgická technika od roku 1968 víceméně podobná.“