Kemp mediků láká do Pelhřimova mladé lékaře. ‚Jsem nadšený,‘ chválí si student, který se ho účastní
Nemocnice v Pelhřimově opět pořádá pro budoucí lékaře takzvaný kemp mediků. Studenti se během něj můžou seznámit s běžným chodem nejrůznějších oddělení a vyzkoušet si některá vyšetření a zákroky. Letos tam přijeli už popáté. „Jsem nadšený, protože nás personál velmi mile přijal, nechá nás zkoušet spoustu věcí. Samozřejmě pod odborným dohledem,“ říká pro Český rozhlas Jihlava jeden z účastníků.
Zatímco lékař Jan Foltin provádí ultrazvukové vyšetření srdce, pod ruce mu kouká několik studentů, kteří se do pelhřimovské nemocnice vydali na každoroční kemp mediků.
„Pracovní smlouvu podepsali asi tři absolventi našich kempů,“ říká ředitel pelhřimovské nemocnice
„Tady na kardiologickém pracovišti děláme ultrazvuky srdce a současně ultrazvuky jícnovým ultrazvukem. Doufám, že se jim to líbí. Jsou perfektní,“ chválí mediky Foltin.
Jedním z přihlížejících mediků je i Jan Koňák, který po prázdninách nastupuje do čtvrtého ročníku. „Jsem z Nymburka, ze Středočeského kraje. Na veletrhu nemocnic na naší fakultě byl stánek Nemocnice Pelhřimov, kde dělala tisková mluvčí nábor a informovala nás o tomhle kempu, tak jsem se rozhodl, že chci poznat i nějakou další nemocnici, třeba právě takovouhle menší,“ vysvětluje Koňák.
Kemp naplnil jeho očekávání. „Jsem nadšený, protože nás personál velmi mile přijal, nechá nás zkoušet spoustu věcí. Samozřejmě pod odborným dohledem. Já jsem byl na anesteziologicko-resuscitačním oddělení, takže jsem si vyzkoušel třeba ventilaci obličejovou maskou, podávání léčiv intravenózně a podobně,“ popisuje medik.
Lákadlo pro mladé lékaře
Kemp pro mediky letos pořádají v Pelhřimově už popáté. Jedním z jeho úkolů je přilákat do Pelhřimova mladé lékaře. Podle ředitele nemocnice Radima Hoška se to daří.
„Máme zkušenost z několika ročníků. Pokud budeme mluvit přímo o pracovní smlouvě, tak tu podepsali asi tři absolventi našich kempů. Nicméně to má návaznost i v tom, že si to mezi sebou řeknou. Z doslechu se nám potom ozývají potencionální zaměstnanci,“ uvedl Hošek.
Letos do Pelhřimova přijelo 29 mediků, a to nejenom z České republiky, ale i ze Slovenska.