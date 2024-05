Klasické cigarety se v Česku stále drží. Polovina kuřáků k tomu i vapuje, říká adiktoložka

Třetina české populace v různých formách užívá nikotin – ať už jde o klasické nebo elektronické cigarety, případně třeba nikotinové sáčky. Mezi mladými od 15 do 24 let patří mezi uživatele nikotinu každý druhý člověk. „Zhruba třetina všech kuřáků, nějakých 600 tisíc lidí, každý rok zkusí přestat, to je obrovské číslo. A bohužel naprostá většina zkouší jen tak bez pomoci,“ uvedla pro Radiožurnál vedoucí Centra pro závislé na tabáku Eva Králíková. Rozhovor Praha 18:44 28. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektronické cigarety | Zdroj: Profimedia

Když se podíváte na vývoj v posledních letech, kdy se začaly víc objevovat výrobky typu nikotinových sáčků - jak moc to ovlivnilo dnešní čísla užívání nikotinu u mladých? Přibývá kvůli tomu mladých uživatelů nikotinu?

Z dat Státního zdravotního ústavu zjevně teenagerů přibývá, což mě překvapilo. Překvapilo mě také, že neubylo kuřáků klasických cigaret – je to pořád těch 24-25 procent v populaci nad 15 let.

Většinou se ukazuje, že tam, kde se podporuje vapování a elektronické cigarety, ubývají kuřáci – že místo kouření vapují. Tady vyšlo, že zhruba 11 procent populace užívá nějakou formu nikotinu.

To je zajímavé zejména ve srovnání třeba s Velkou Británií, která je kritizovaná za to, že se tam podporuje užívání elektronických cigaret a dokonce kuřáci dostávají vouchery na nákup do vape shopů. Tam vapuje jen asi 7 nebo 8 procent populace a u nás, kde jsou elektronické cigarety často zmiňované jako něco nebezpečného, je to víc.

Je zajímavé, že zhruba polovina vapujících, jsou duální uživatelé, to znamená, že kouří i vapují. A pokud je to tak dohromady, ukazuje se, když se měří různé toxické látky, že je to menší riziko, než když jen kouří. Nepotřebují totiž tak velkou dávku nikotinu z cigaret a mají ji z této formy. Na druhou stranu se klidně může zvýšit míra závislosti.

Co znamená vapovat?

Vapování je širší pojem, zahrnuje v zásadě vdechování výparů čehokoli.

Mezi lidmi je názor, elektronické cigarety nebo zahřívaný tabák, jsou oproti klasickým cigaretám vlastně „zdravé“. Čemu se přikláníte vy?

Zdravé stoprocentně nejsou. Zdravý je jen čistý vzduch, cokoli jiného vdechneme, přináší riziko. Ráda bych zdůraznila, že elektronické cigarety a zahřívaný tabák jsou dvě úplně jiné kategorie výrobků.

Elektronické cigarety uvádějí, že jsou o 95 procent méně rizikové, což na někoho působí jako červený hadr a budí to kontroverzi, ale vychází to z měření toxických látek a z porovnání, co vdechuje vapér a co kuřák. Tam je skutečně toxických látek pár procent. Nejsou neškodné, to ne, ale riziko je velmi malé.

Zatímco zahřívaný tabák především obsahuje tabák a zahřívá se na mnohem vyšší teplotu, která už se přibližuje teplotě kouření a riziko se přibližuje kouření cigaret.

Zahřívaný tabák v žádném případě nedoporučujeme, a pokud na něj naši pacienti přešli, v zásadě se shodují na tom, že zvýšili spotřebu a zbavují se hůř zahřívaného tabáku než předtím cigaret.

Víc než 27 procent kuřáků od 15 do 24 let se podle průzkumu v posledním roce pokusilo přestat kouřit. O čem to svědčí?

To je celkem setrvalý stav. Zhruba třetina všech kuřáků, čili nějakých 600 tisíc lidí každý rok zkusí přestat, to je obrovské číslo.

A bohužel naprostá většina zkouší jen tak bez pomoci, neví, že mohou se poradit se svým lékařem, že mohou navštívit poradenské centrum v lékárně, zavolat na bezplatnou telefonní linku, stáhnout si bezplatné aplikace, že mohou v případě vícečetných závislostí třeba nějakou adiktologickou ambulanci. To všechno je na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.