Sezona klíšťat je v plném proudu. Do Česka ale nedorazila dodávka vakcíny proti encefalitidě

Aktivita klíšťat je o víkendu na osmém stupni z deseti, což znamená vysoké riziko. Upozorňuje na to Český hydrometeorologický ústav. Klíšťata pak mohou přenášet boreliózu nebo encefalitidu. Tou se u nás každým rokem nakazí čím dál tím více lidí. Loni lékaři evidovali přes 700 případů, tři roky před tím to přitom byla polovina. Jedinou ochranou je očkování, jenže to pro dospělé teď v Česku není dostupné, zjistil Radiožurnál. Praha 10:12 11. května 2019

„Zvýšená teplota, může být pocit nucení na zvracení, bolest hlavy a podobně,“ vyjmenovává pro Radiožurnál první příznaky klíšťové encefalitidy náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Sezona klíšťat je v plném proudu. A Česku chybí vakcína proti encefalitidě.

V některých případech může nemoc vést k úmrtí nebo trvalým následkům. „Známe případy oslepnutí po klíšťové encefalitidě, ztráty řeči a také obrny, které jsou nevratné a člověka hendikepují tak, že je upoután na vozíček a může ovládat jen hlavu,“ doplňuje.

Léčit se nemoc nedá, existuje jen prevence očkováním. Jenže to teď v Česku není dostupné.

„Dle vyjádření držitele se začátkem dubna zpozdila výroba jedné šarže o objemu 65 tisíc kusů určená pro český trh. Pro informaci dodávám, že výrobní cyklus trvá obvykle 22 až 24 měsíců,“ vysvětluje mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Barbora Peterová.

Ústav proto podle ní zvažoval mimořádný dovoz vakcín ze zahraničí. „Držitele jsme se dotazovali také na možnost dovézt cizojazyčnou šarži, avšak to podle něj není reálné. O této možnosti se všemi v úvahu připadajícími státy nadále jedná,“ dodává.

Očkování chce více lidí

Znovu by vakcína měla být k dispozici v druhé polovině června. Zájem o očkování je přitom největší od března do května. A letos to platí obzvlášť.

„Řekl bych, že chodí o takových 20 nebo 30 procent více lidí. V naší praxi očkujeme pravidelně hodně, ale letos je to vyšší,“ přibližuje praktický lékař z Prahy Cyril Mucha. I proto zřejmě vakcína došla dřív.

Očkuje se ve třech dávkách - druhá po měsíci, třetí pak do roka. Lidé, kteří dostali první dávku a měli by v tomto období jít na druhou, se ale podle Muchy nemusí bát.

„Pokud přijde za šest týdnů nebo za dva měsíce, tak se nic nestane. Dokonce v některých schématech se udává, že to má být po jednom až třech měsících,“ podotýká praktický lékař.

Proočkovanost je v Česku na úrovni 25 procent, v sousedním Rakousku je přitom skoro 90procentní. Ministerstvo zdravotnictví proto zvažuje, že by vakcína mohla být hrazená.

„Při požadavcích pro příští rok, co by mělo být zahrnuto do očkovacího kalendáře v České republice, diskutovali i možnost klíšťové encefalitidy,“ popisuje náměstek Prymula.

„Zatím není úplně stanoveno, která skupina je nejrizikovější. Lidé jsou v riziku, když odcházejí do lesů na procházky a podobně, mluví se o takzvaném zlatém věku, což jsou lidé nad 50 let,“ doplňuje.

Případů klíšťové encefalitidy v Česku stále přibývá. Může za to i změna klimatu, která umožňuje klíšťatům stěhovat se do větších nadmořských výšek.