Lehčí a vyrobené každému pacientovi na míru. Brněnští vědci vyvinuli nový druh kloubních náhrad

Operace poškozených nebo opotřebených kloubů patří mezi nejčastější chirurgické výkony. V současnosti lékaři při zákroku musí upravit kost na míru zvolenému implantátu a pacient tak přichází o zdravé části tkáně. Výzkumníci z Vysokého učení technického v Brně se rozhodli pro opačný postup. Jimi vyvinutá náhrada se přizpůsobuje kloubu a dodává mu potřebnou pružnost. Svůj design a technologii přihlásili k patentování. Metodu chtějí dostat do praxe. Brno 12:11 26. září 2020

„Veškerá technologie se přizpůsobuje tomu člověku. Zohledňujeme veškeré zobrazování, veškeré výrobní technologie vám, vašim konkrétním potřebám,“ popsal Českému rozhlasu Brno hlavní myšlenku kloubních náhrad na míru Miroslav Píška z Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojního inženýrství VUT.

Brněnští vědci chtějí změnit metodu léčení kloubů.

Implantáty vznikají na základě modelu, který vychází z CT snímků skutečného kloubu. „Pacient dojde, projde vyšetřením pomocí například CT a zobrazí se reálný stav kosti. To znamená, vidíme, jak kloub vypadá. Vyhladíme, doplníme, případně pokud tam bude nějaká část, která bude nekrotizovaná, tak ji odstraníme a vytvoříme ideální kloub,“ dodal Píška.

Na vynálezu pracovali výzkumníci z VUT více než 20 let. Součástí týmu byl i radiolog Petr Krupa z Fakultní nemocnice Ostrava: „Je to vlastně náhrada pouze chrupavky titanovou ploténkou a pod tím systémem, kde je zároveň nějaký tlumič. A tyto věci se snažíme udělat tak, aby byly co nejmenší. Není to masivní kloub z masivního titanu. Je to jen tenká ploténka. Vlastní nosná část skeletu, to je to, co pacientovi zůstane.“

Na vývoji implantátů se podílela švédská firma, která se specializuje na 3D tisk speciální technologií - tavením kovového prášku pomocí elektronového paprsku ve vakuu. „Je to nákladná věc, je to unikátní technologie. Ten stroj samotný stojí asi 16 milionů korun. A teď se zase můžu zeptat: co si člověk nemůže dovolit, když to bude potřebovat každý den na každém kroku,“ dodal Píška.

Výhodou implantátu na míru je, že je výrazně lehčí – váží asi třetinu toho, co současné kloubní náhrady. Silikonová vložka nahrazuje chrupavku a tlumí otřesy, což uleví páteři.

Než se ale novinka dostane na operační sály, ještě to potrvá. „Nechceme jen dodat nějakou součástku na trh, ale chceme změnit metodiku léčení a budeme se potřebovat spojit s nějakými zdravotními pojišťovnami, možná s nějakými veterinárními klinikami, možná s nějakým lékařským pracovištěm a tak dál. Teprve potom se to bude moc dávat pacientům,“ upozornil Miroslav Píška.

Řešení je použitelné pro všechny velké klouby nejen u lidí, ale také u zvířat.