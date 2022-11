Veterinární správa varuje před šarží kojenecké výživy firmy Goldim. Může obsahovat nebezpečnou bakterii

Do českých obchodů se dostalo asi 600 balení kojenecké výživy, která může obsahovat bakterii cronobacter, nebezpečnou hlavně pro děti s oslabenou imunitou. Rizikovou skupinou jsou předčasně narozené děti ve věku od tří dnů do čtyř let. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Jde o výživu z kozího mléka v prášku s názvem Naše mléko od výrobce Goldim s datem výroby 26. února 2022 a minimální trvanlivostí do 31. října 2023.

