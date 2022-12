Kolaps dětské psychiatrie. „Podpora musí být tak masivní, jako bylo zanedbávání,“ zdůrazňuje primář

Dětští psychiatři mají v ordinacích o polovinu více pacientů než v roce 2010. Počet dětí hospitalizovaných kvůli sebepoškozování se zvýšil o čtvrtinu, uvádí Všeobecná zdravotní pojišťovna. Dětští psychiatři upozorňují, že české zdravotnictví nápor nezvládá. Stav dětské psychiatrie rozebral pro Radiožurnál předseda Asociace dětské a dorostové psychiatrie a zároveň primář dětského oddělení Psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě Tomáš Havelka. Praha 17:53 7. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet dětí, kteří potřebují psychiatrickou lékařskou pomoc, vzrostl během deseti let o polovinu | Zdroj: Profimedia

Děti a mladiství se častěji potýkají s úzkostmi a depresemi, závislostmi, poruchami příjmu potravy a roste i počet sebevražedných pokusů. Na hospitalizaci čekají malí pacienti i měsíce.

Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že se špatnou situaci snaží řešit. „Ministerstvo zdravotnictví si plně uvědomuje složitou situaci v oblasti dětské a dorostové psychiatrie. V uplynulých letech došlo k navýšení financí za výkony v rámci dětské a dorostové psychiatrie. Zároveň díky změně kompetencí lékařů bylo umožněno, že i akutní a neodkladnou péči dětem s duševním onemocněním může kromě lékaře s odborností dětské psychiatrie poskytnout i lékař s odborností psychiatrie,“ říká mluvčí resortu Eliška Machová.

Proč podle vašich zkušeností stoupá počet dětí, které potřebují pomoc?

Největší boom proběhl v období pandemie zhruba před dvěma lety a ta situace nadále trvá, ale ten nárůst, nebo zhoršování dostupnosti dětské psychiatrické péče bylo kontinuální a trvá roky nebo spíše desítky let. A ten kolaps, který teďka nastal, respektive před dvěma lety, se předpokládal, akorát kvůli pandemii nastal o několik let dříve.



Proč nastal tak velký nárůst?

To je otázka na dlouhodobé bádání. My víme, v jakých oblastech k tomu nárůstu došlo nejvíce. Jsou to deprese, úzkosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, bohužel sebevražedné jednání, závislost na na internetu, počítačových hrách. Proč k tomu došlo? Tak to je otázka do budoucna. Nárůst pozorujeme celorepublikově.



V čem je hlavní problém? Není dost psychiatrů, chybí lůžka?

Ten problém trvá, jak už jsem říkal, desítky let. Z oboru dětské psychiatrie se v době, kdy se rozvíjel, stal moderní obor, navzdory masivnímu zanedbávání ze strany ministerstva, které trvalo desítky let. Je potřeba říct, že to, co teď má na svých bedrech ministerstvo zdravotnictví, zdědilo po desítkách ministrů, což je vysvětlení, ale není to omluva. Je potřeba to řešit a řešit to opravdu razantně, kdy ta podpora musí teď být tak masivní, jak bylo masivní to zanedbávání těch desítky let.

Jsou náznaky, že tomu tak skutečně bude?

Je potřeba říct, že po mnoha letech zažíváme, že pan ministr mluví o dětské psychiatrii a mluví o podpoře dětské psychiatrie. Takže to je velmi příjemné, protože ta ostrakizace a stigmatizace oboru nejenom dětské psychiatrie, ale psychiatrie obecně, byla ohromná. Takže to vnímáme velmi pozitivně.

Co vnímáme pozitivně a snad se to podaří, je, že se zvýší počet rezidenčních míst. To je určitě krok správným směrem. Je ale potřeba říci, že hezká slova a navýšení rezidenčních míst ani omylem situaci nezlepší. To jsou spíše marginální sympatické kroky, ale rozhodně to nepovede k nějakému razantnímu zlepšení péče.



Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál ve středu informovali o nevyhovujícím stavu Dětské psychiatrické nemocnice v Lounech. Veřejný ochránce práv kritizuje mříže na oknech nebo nedostatek soukromí na toaletách. Jaký je váš komentář, váš pohled? Jak si vysvětlujete takový stav a jak může takové prostředí děti s psychickou diagnózu poznamenat?

Je to šílené. A netýká se to pouze Loun. My jsme na to zvyklí jako dětští psychiatři ale já vždycky burcuji dětské psychiatry a říkám odvykněme si na to, buďme standardní medicínský oborem a chtějme, abychom léčili ve standardních podmínkách, které budou odpovídat 21. století.

Rozhodně se to netýká pouze Loun a není to zaviněním personálu. Naopak, já jsem velmi vděčný každému, kdo pracuje na oddělení, které je takto zanedbané. Ze ze strany zřizovatele.