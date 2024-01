Každé čtvrté dítě z komplikovaného těhotenství může mít zdravotní problémy. Péče by se dala změnit

Komplikovaná těhotenství s sebou nesou riziko budoucích potíží se srdcem a cévami. A to jak u matek, tak u dětí, které se z takových těhotenství narodí. Potvrzuje to dlouhodobá studie vědců z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí. Nedávno proto zahájili její další část. Zařazují do ní ženy s vyšším rizikem rozvoje těhotenských komplikací a zdravé prvorodičky.

