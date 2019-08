Když se člověk zfetovává, degraduje to léčebný potenciál konopí, říká chemik a podnikatel Storch

Řeknete třikrát za sebou bezchybně slovo kanabinoid? Chemik Jan Storch to určitě dokáže. Do studia Radiožurnálu přišel vyprávět příběh, který tohle zdánlivé zaklínadlo představuje. V centru zájmu Jana Storcha přitom není THC, které mění stav vědomí. Zajímá ho látka CBD, další kanabinoid, který konopí obsahuje. „Umí toho spoustu,“ říká v pořadu Host Lucie Výborné. Host Lucie Výborné Praha 18:33 8. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Kanabinoid CBD má mít protizánětlivý účinek, pomáhat při autoimunitních onemocněních, funguje prý také na mírné formy deprese a úzkosti a zkoumají se i jeho účinky na onkologická onemocnění.

CBD ale není psychotropní, dlouho proto stál ve stínu mnohem známější látky THC. „Má léčebné použití,“ shrnuje Jan Storch pro Český rozhlas Radiožurnál.

Je potřeba zpřísnění?

Sám Storch uvedl na trh kosmetiku z konopí, vyrábí ale i léčebné produkty. „Nemůžeme je prodávat v EU, ale prodáváme je v Karibiku. Tyto regiony tomu neházejí klacky pod nohy,“ vysvětluje.

Evropská unie zatím prodej léčebných přípravků z konopí blokuje. A podle Jana Storcha jde o demagogii. „Úspěšně se tu ignorují vědecká fakta. Například v listopadu 2018 WHO (Světová zdravotnická organizace, pozn. red.) jednalo o tom, zda produkty s obsahem kanabidiolu a s obsahem THC do 0,2 procenta zpřísní, nebo zůstanou v té samé skupině. Vzali v úvahu vědecká fakta a řekli, že tyto produkty doporučují vyjmout z kontrolovaných látek,“ upozorňuje. Kanabidioly jsou podskupinou kanabinoidů, přípona -diol značí, že v jejich molekule jsou přítomné dvě skupiny OH.

Legalizace marihuany, to už je ale podle Jana Storcha úplně jiný příběh. „Konopí je pro léčebné účely. Když se člověk zfetovává, degraduje to léčebný potenciál, které konopí má,“ vysvětluje.

Plošná legalizace marihuany podle něj navíc může mít negativní dopady. „Z vědecké literatury je známé, že THC negativně působí na krátkodobou paměť a kognitivní funkce. Člověk zdegeneruje,“ vysvěluje.

