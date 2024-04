Kontaktní čočky jsou geniální vynález, ale lidé je nepoužívají bezpečně. Hrozí jim infekce, říká lékařka

Lucie Valešová je primářka oční kliniky NeoVize Praha. Během čtvrt století své profesní kariéry odoperovala více než 10 000 očních operací. „Celosvětově má šedý zákal několik miliard lidí a jenom 17 procent má údajně přístup ke zdravotní péči, která to může vyřešit. V Česku má dostupnou, luxusní péči na světové úrovni každý. A ještě hrazenou pojišťovnou. Máme skutečně obrovský zdravotní luxus,“ vyzdvihuje v pořadu Host Lucie Výborné. Host Lucie Výborné Praha 0:05 6. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lucie Valešová, primářka oční kliniky NeoVize | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Všichni mi říkají: Nevidíš na dálku, to je pár dioptrií, to ti spraví laserem, koneckonců samotný akt laserem trvá pár vteřin. Ale já se bojím. A určitě takových strašpytlů máte hodně...

Strach je největší zábrana lidí, kteří by ten výsledek chtěli, ale bojí se tak, že nedokážou operaci podstoupit. Když operuju, tak operuju 14 lidí za den – tedy 28 očí. Mám zkušenost, že většina lidí, kteří buď schází z operačního stolu nebo přijdou druhý den, říká: „Největší chyba je, že jsem na to nešel dřív. Hrozně jsem se bál, ale je to nesmysl.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Studie prokázala, že když se odoperuje šedý zákal, sníží se u pacientů výskyt infarktu myokardu, zlepší se celkově psychický stav a lidé mají mnohem větší entuziasmus, přibližuje lékařka Lucie Valešová

Čeho se tam bojíme? Já se bojím toho, že budu vzhůru, že to budu vnímat.

Myslím si, že se lidé bojí bolesti a pak že se to nepovede. Já už to opravdu dělám hodně let a vidím, že výsledky jsou skutečně výborné, spolehlivé a každá nová generace laserů je bezpečnější, operuje rychleji, což znamená, že pacient potřebuje mnohem kratší dobu toho, kdy musí spolupracovat.

A bolí to?

Bolest není cítit, protože oči anestezujeme před operací pomocí anestetických kapiček, ty zcela znecitliví povrch oka. Ještě dáváme pacientům lék na zklidnění, což jim zásadním způsobem pomůže se uvolnit, tedy i lépe spolupracovat. I si ten zážitek pak pamatovat v pohodě.

Šedý zákal umíte operovat běžně?

Ten není nebezpečný. Ale je zajímavé, že celosvětově má šedý zákal několik miliard lidí a jenom 17 procent má údajně přístup ke zdravotní péči, která to může vyřešit. Což pro nás v České republice je neuvěřitelné.

U nás má dostupnou, luxusní péči na světové úrovni každý. A ještě hrazenou pojišťovnou, všechny základní metody. Máme skutečně obrovský zdravotní luxus, co se týče péče o léčbu šedého zákalu.

„Kdo nosí kontaktní čočky: Prosím dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, nepolevte v tom, choďte na lékařské prohlídky“

Vy kontaktní čočky moc ráda nemáte, že?

Nemám. Myslím si, že je to geniální vynález, ale problém je v tom, že lidé ho neumí používat bezpečně. Myslím si, že každý člověk, který si začne nasazovat kontaktní čočky, si za pár týdnů až měsíců řekne: To je úplně jednoduchá věc, to všechno vím, všechno zvládnu, nemusím se o to starat.

A pak se o to nestará. Nemění si včas pouzdro, nepoužívá dostatečně dezinfekční roztok, začne si tam kapat nějaké vodičky, přestane to mechanicky čistit, začne v kontaktních čočkách spát, začne je nosit déle, než se mají nosit...

Světlo z monitorů oči nekazí, problematické je pro zrak obecně čtení a soustředěnost, říká oftalmolog Číst článek

A to všechno jsou obrovská rizika pro alergizaci víček, která pak následně znemožní používání kontaktních čoček, ale hlavně je to největší riziko pro možnost narušení povrchu oka a vzniku infekce, která může být až devastující.

Oko může mít vřed, proděravět se, člověk může přijít o oko.

Říkám to naturalisticky schválně, protože – kdo mě slyší a nosí kontaktní čočky, prosím dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, nepolevte v tom, choďte na lékařské prohlídky, ať se oči kontrolují.

Viděla jsem hodně moc ošklivých vředů rohovky po kontaktních čočkách. Neviděla jsem žádnou takto devastující komplikaci po laserové operaci.

Vrátila bych se k šedému zákalu, ten se dá taky operovat, operujete ho laserem?

Ano, klasicky i laserem.

Je to složitá operace? Když to srovnám s těmi dioptriemi na dálku...

Když ji chirurg umí, tak není složitá. A když má skvělý laser, je to ještě přesnější.

Změní se mi život hodně?

Šedý zákal způsobuje snížení vnímání podnětů z celého okolí. Je prokázáno, že člověk, který má šedý zákal, se hůř orientuje v prostoru, míň chodí, míň se hýbe a má sklon k úzkosti a pocitu ohrožení.

„Člověk, který má šedý zákal, se hůř orientuje v prostoru, míň chodí, míň se hýbe a má sklon k úzkosti a pocitu ohrožení.“

Studie Blue Mountains Eye Study prokázala, že když se odoperuje šedý zákal, sníží se u pacientů významným způsobem výskyt infarktu myokardu, cévních mozkových příhod i smrti, dojde k tomu, že se zásadním způsobem sníží potřeba látek na snížení úzkosti, zlepší se celkově psychický stav a zlepší se i aktivita lidí. Mají mnohem větší entuziasmus.

Mám kamaráda primáře v Bratislavě, jehož maminka v 80 letech absolvovala operaci šedého zákalu, a přestože už byla apatičtější, zdálo se, že schází, tak ožila, koupila si nové džíny, lesklé tenisky, přišla do práce, začala všechno organizovat, nakoplo ji to. Získala energii – svět je barevnější, zajímavější, přitažlivější, ostřejší a líp se v něm člověk orientuje.

Spousta starších lidí vám asi říká: Pro mě už to nemá cenu, já už to nějak doklepu...

Velmi často lidé říkají: A má to v mém věku ještě smysl? Vždyť už jsem na to moc stará... Ale tak to není, šedý zákal je právě nemocí stáří, tu můžeme operovat do 120 let.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.