Je to hudba budoucnosti, ale kontaktní čočky by mohly kontrolovat nitrooční tlak, prozrazuje optometristka

„V dnešní době používáme už třetí generaci silikon hydrogelových kontaktních čoček. Musím říct, že to je jedna z uživatelsky i zdravotně nejlepších typů čoček. Jsou vysoce propustné na kyslík, jsou dobře snášené a velmi dlouho pro uživatele komfortní. Lidé je mívají v oku klidně 14 až 16 hodin," vysvětluje optometristka Adéla Holubcová. Praha 14:11 22. ledna 2022

Pro výrobu měkkých kontaktních čoček se stále využívá vynález českého chemika Otto Wichterleho, který v 60. letech použil takzvaný HEMA gel (poly-hydroxyethyl-methakrylátový gel), který pohlcoval asi 40 procent vody. „I dnes používáme původní HEMA gel, nový silikon hydrogel je oproti původnímu propustnější, tudíž pro oko zdravější,“ vysvětluje.

Kontaktní čočky se dají pořídit v očních optikách – jsou jednodenní, 14denní nebo měsíční, případně i roční, ty optometristka nedoporučuje.

„Spoustě lidí to může barevná čočka změnit život. Už nemají takzvaně bílé oko, ale přirozenou barvu duhovky.“ Adéla Holubcová, Fokus Optik

„Pokud máte jednodenní, tedy jednorázovou, tak je to čočka vždy čistá, zatavená v blistru ve sterilním roztoku a po použití ji vyhazujete. Je to velmi příjemné, jednoduché a nejzdravější nošení, které můžeme jen doporučit,“ popisuje.

„Pak máme dvoutýdenní, které stejně jako měsíční, ráno nasadíte a večer vyndáte a vkládáte do čistícího roztoku.“

„Roční kontaktní čočky jsou pro velmi vysoké dioptrie. Nicméně je neaplikujeme rádi. Protože se za ten rok na čočce nastřádá velké množství usazenin, které mohou být pro oko toxické. Postupem doby si dokonce můžete vytvořit alergii na materiál čočky,“ varuje.

Na trhu najdete i kosmetické barevné čočky, které slouží pro změnu estetického vzhledu, ale i pro ty, kteří mají problém zdravotní. „To znamená zjizvené oko u lidí po nějakém úraze nebo nádoru. Taková kontaktní čočka je spíš už na hranici terapeutické. Spoustě lidí to může změnit život, protože už nemají takzvané bílé oko, ale přirozenou barvu své duhovky.“

Kontraindikace

Kontaktní čočky ale nepatří do oka s akutním nebo chronickým zánětem rohovky či spojivek. Dokonce ani při zeleném zákalu či různých alergiích. „Není to absolutní kontraindikace, spíš relativní. Hodně záleží na zdravotním stavu konkrétního uživatele,“ vysvětluje.

Adéla Holubcová vidí v kontaktních čočkách i samotných brýlích velkou budoucnost.

„Už dnes můžete mít na brýlích kameru a natáčet pomocí chytrých telefonů videa. Uvažuje se nad tím, že by kontaktní čočky mohly do budoucna kontrolovat hladinu krevního cukru (glykémii), nebo vysokého tlaku v očích. To ve chvíli, kdy máte s nitroočním tlakem problémy, například u glaukomu. Je to hudba budoucnosti. Já doufám, že kontaktní čočky budou určeny zejména ke korekci zrakových vad,“ uzavírá.

