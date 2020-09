Konvalinka: Infikovaných je tolik, že přestáváme stíhat trasování. Bojím se, že přijdou přísnější opatření

„Vysoký nárůst infekce koronavirem docela určitě souvisí s otevřením škol,“ je přesvědčen biochemik Jan Konvalinka. Opatření ve školství, které nyní vláda zavedla, přišla podle něj pozdě a nebude to stačit. Připustil zároveň, že situace s vakcínou vypadá v současné době mnohem optimističtěji, než na jaře. Praha 20:36 22. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biochemik Jan Konvalinka připouští, že situace s vakcínou vypadá v současné době mnohem optimističtěji, než na jaře. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Čísla jsou tak veliká, že to situaci nezlepší. Bude se možná zhoršovat o něco pomaleji, ale těch infikovaných už je tolik, že už je přestáváme stíhat trasovat. A bojím se, že budeme muset přikročit k ještě přísnějším opatřením,“ nastínil profesor ve vysílání Českého rozhlasu Plus s tím, že to sice považuje za selhání, ale nevidí jinou možnost.

„Ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi (za ANO) a krizovému štábu asi nezbude nic jiného, než minimálně omezit počty lidí na společenských akcích a tak dále. Bohužel,“ dodává prorektor Univerzity Karlovy.

Šéf resortu zdravotnictví v úterý večer oznámil, že od čtvrtka bude na dva týdny zkrácena otevírací doba restaurací a barů, omezení dopadne rovněž na sportovní akce.

Dva, tři scénáře

Konvalinka upozornil, že zatím je exponenciála růstu hospitalizovaných pacientů pomalejší než exponenciála nárůstu infikovaných. „Jsou zatím dva nebo tři scénáře a je poctivé říct, že nevíme, který je správný,“ přiznal.

„Jeden model je, že máme menší dávky infekce, protože lidé nosí roušky. A hlavně že se virus šíří mezi mladší vrstvou populace, která nemá tak vážné průběhy. Tento model je pesimistický, protože dříve či později se virus dostane mezi ohrožené skupiny a začnou masivně umírat lidé,“ připustil.

„Trochu mě ale nabíjí optimismem, že se to zatím nepotvrzuje na francouzských a španělských datech, kde jsou tisíce infikovaných už od srpna a od začátku září a nejsou tam zaplněné nemocnice ani dramatický nárůst počtu mrtvých.“

(Ne)dostatek vakcíny

V pondělí jmenovaný ministr Prymula už prohlásil, že v polovině příštího roku bude dostatek vakcín pro všechny. Podle přední vědkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) se ale do roku 2022 život k normálu nevrátí.

„Rozpor se dá možná vysvětlit tím, že profesor Prymula má na mysli jen Česko, kdežto vědkyně z WHO celý svět. A ze světového hlediska bezpochyby dost vakcíny pro všechny na jaře příštího roku nebude,“ reagoval profesor.

Je podle něj ale velmi slušná šance, že díky Evropské unii a jejím razantním krokům by mohl být dostatek vakcíny v Česku v létě příštího roku.

„Ale to by nás nemělo úplně uklidnit. Protože dokud nebude virus nějakým způsobem potlačen celosvětově, tak se do dřívějšího života nevrátíme. Hranice se budou otevírat jen pomalu a volný pohyb lidí či zboží se nám nepodaří úplně vrátit zpátky,“ upozornil host Barbory Tachecí.

Reálná naděje

Konvalinka připustil, že situace s vakcínou vypadá v současné době mnohem optimističtěji, než na jaře. „Už pět vakcín je schváleno pro použití. Špatná zpráva je, že čtyři z nich jsou čínské a jedna ruská.“

„V Rusku šlo o čistě politický akt. Ostatně udělali z toho dodatečně podmínečné schválení. Nepoužívá se masově, použila se na dceři Vladimira Putina a teď se experimentuje ve druhém a třetím kroku klinického testování. Já bych ji nepodceňoval, lidé z Gamalejova ústavu jsou vynikající virologové, zatím ale nejsou dál než ostatní,“ řekl.

Čínské vakcíny se podle Konvalinky pravděpodobně používají na tisících nebo stovkách tisících pacientů. „Ale na vojácích a o výsledcích zatím víc nevíme,“ upřesnil.

Vakcíny ale testují i další firmy. Biochemik nejvíc věří německo-americkému konsorciu Pfizer and BioNTech. „Jejich vakcíny se testují na desítkách tisících dobrovolníků a mají velmi zajímavé výsledky třetí klinické fáze, které by měly zveřejnit v říjnu. Tam je reálná naděje, že by to mohlo být do konce roku. Nebo na začátku příštího.“

‚Jak nás chce Gates očipovat‘

Nouzové použití vakcíny, u níž nebyly dokončeny testy na lidech, Konvalinka odmítl. „Já bych to nedělal. Tady hrajeme statistickou hru čísel a je důležité, jestli procento vedlejších následků vakcíny, která bude nasazena v desítkách milionů případů na zdravých lidech, způsobí větší škody než procento smrtnosti či dlouhodobých následků,“ vysvětluje na Plusu host Barbory Tachecí.

Za ještě důležitější ale považuje důvěru lidí, že je vakcína bezpečná. „Dostávám e-mailem absurdní konspirativní teorie o tom, co všechno ve vakcínách bude za čipy, jak nás chce Bill Gates očipovat a ovládnout," popisuje

Nedůvěra mezi lidmi je podle něj veliká. „Kdyby úřady vypustily špatně otestovanou vakcínu, která bude mít nějaké vedlejší následky, mělo by to fatální důsledky na další očkovací kampaně a na budoucnost vůbec celého vědního oboru,“ varuje biochemik Konvalinka.

