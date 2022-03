Konvalinka: Menší vlna je tady, ale určitě nesouvisí s uprchlíky. To se ještě nemohlo nijak projevit

„Menší vlna je tady. Vidíme to jednak na tom, že přestaly klesat počty nakažených, přestože výrazně méně testujeme. Z toho také matematicky vyplývá, že roste relativní procento nakažených mezi testovanými, což je vždy nejlepší ukázka, že se blíží další vlna. Ale pozor – není to ani strašení, ani varování,“ říká biochemik Jan Konvalinka v posledním 111. dílu pořadu. Praha 20:52 11. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Konvalinka | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Zdá se, že to je ta BA.2 varianta omikronu. Všechno vypadá na to, že imunita, kterou máme z očkování nebo po prodělané chorobě, brání proti nejhoršímu průběhu. Čili bude přibývat nakažených, ale nevidím veliké nebezpečí nějaké vlny hospitalizací, nebo nedej bože úmrtí,“ upozorňuje.

Podle biochemika Konvalinky je každé rozvolňování politické rozhodnutí. „Kdybychom chtěli být úplně stoprocentně bezpeční, tak bychom měli ještě chvíli s rozvolňováním počkat. Ale je tady vždy ta otázka, jak dlouho ještě budeme chránit všechny neočkované?“

Přiznává, že vždy stál na straně opatrných doporučení a těch, kteří varovali před zlehčováním covidu-19. „Teď už ale přichází doba, kdy ten, kdo se chtěl naočkovat, mohl. Ostatní, kteří to odmítají nebo se spoléhají na ,ruskou ruletu‘, tak jim už asi musíme dát šanci, aby si to tedy vyzkoušeli.“

S uprchlíky to nesouvisí

Mírné vzedmutí počtu pozitivních testů ale podle Konvalinky rozhodně nijak nesouvisí s aktuálním přílivem uprchlíků z Ukrajiny.

„To se ještě nemohlo nijak projevit. Za druhé si myslím, že tady nejde o žádné nebezpečí. Jsem velmi pro to, abychom byli solidární vůči Ukrajině a skutečně bych byl opravdu nešťastný, kdyby měla jakákoli diskuse o koronaviru nějak zpochybňovat naší velkorysost a potřebu pomáhat,“ nabádá.

„Uprchlíkům samozřejmě musíme poskytnout zdravotní péči a její součástí je i očkování,“ připomíná Konvalinka s tím, že je známo, že Ukrajina je obecně „podočkovaná“, takže všichni příchozí dostanou i všechny vakcíny. „Ale je to jejich ochrana, nikoli naše,“ dodává.

Počty nemocných klesají i jinde v Evropě. „Když to zabalíme do balíčku, tak to teď vypadá opravdu velmi dobře. Počty obecně klesají, také úmrtí, ale máme malé výjimky jako Dánsko.“

„Tam rozvolnili dřív a teď mají větší počty už nikoli nakažených, ale i úmrtí. Vlastně nejvyšší než kdykoli v minulosti, protože se drželi velmi nízko. V tomto smyslu jsou vlastně obětí svého úspěchu, protože teď to u nich vypadá hůř než jinde, ale i tady to už klesá,“ popisuje Konvalinka.

Zároveň připomíná, že od začátku pandemie bojoval s formulací, že by lidé umírali s covidem. „Je to ten příběh, jak věci, které celé dva roky nebyly pravda, se teď pravdou stávají. Vždy jsem bojoval s tou až cynickou formulací, že lidé umírají s covidem, nikoli na covid. Říkal jsem, že také nikdo na světě nezemřel na HIV, ale na zápal plic či na nádory – takže lidé nezemřeli přímo na ten virus, ale s virem.“

„Teď, když se podíváte na stránky Českého statistického úřadu, tak zjistíte, že v lednu, kdy jsme měli nějakých 30 až 40 obětí denně, tak nenarostla průměrná úmrtnost v zemi a jen opisovala průměrnou úroveň posledních pěti let. Tohle dřív nikdy nebyla pravda. Ve všech epidemických vlnách bylo mrtvých ne stejně, nebo dokonce méně než těch s covidem, ale bylo jich víc.“

„Teď umírají už jen velmi staří lidé nebo nemocní s komorbiditami. A těch, kteří umírají v mladším věku, jsou neočkovaní, a je jich tak málo, že se to na celkové statistice neprojeví. Jinými slovy, teď už lidé opravdu většinově, ne všichni, umírají s covidem.“

Konspirační teorie

Biochemik dál připomíná, že jsme v pandemii byli zasažení také dezinformacemi, dokonce tvrdí, že se dá najít nějaká sjednocující linka mezi AIDS, koronavirem a ukrajinskou krizí.

„Ano, úplně jednoznačně. Víte, já strašně nesnáším konspirační teorie, považuji je za zlo. Snažím se vysvětlovat svět kolem sebe přirozeně – a když tam jsou nějaké divné věci, tak to jsou zpravidla omyly, chyby, neschopnosti a hlouposti než nějaké zlé úmysly. Bohužel, tady už nemůžeme zavírat oči před tím, že je tady organizované zlo, které plánovitě zasívá dezinformace mezi lidi.“

„U HIV je prokázané, zmapované, jak KGB udělala velmi úspěšnou dezinformační kampaň, kde přes východoněmecké a brazilské noviny zasela informaci o tom, že HIV vznikl v laboratoří CIA a byl uměle vytvořen. To je mimochodem velmi účinná dezinformace, protože tomu dodnes v průzkumech věří desítky procent Afroameričanů. Pořád si myslí, že je jejich vláda obelstila a zabíjí je, což je vlastně strašně demoralizující myšlenka.“

Stejně tak jsou podle biochemika prokázány i dezinformace o koronaviru, které pocházely z Ruské federace.

„U koronaviru je to už také prokázáno. Před časem jsem tady vyprávěl příklad s dezinformacemi kolem výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. A opravdu ty samé IP adresy, které nám tedy posílaly dezinformace o očkování, tak z hodiny na hodinu přeskočily na dezinformace o muničním skladu a roli KGB na výbuchu.“

„Mimochodem – podívejte se na některé velmi známé postavy protivakcinačního hnutí tady v Čechách, které dnes šíří ruskou putinovskou, mimořádně odpornou propagandu. Jsou to titíž lidé. A nejsou to jen ,profláklí‘ antivaxeři, ale do 24. února to byli ještě i někteří bývalí nebo současní prezidenti tohoto státu,“ uzavírá Jan Konvalinka.

Celý rozhovor Barbory Tachecí najdete v audiozáznamu.