Koronavirová čísla rostou, hygienici zváží zavedení staronových opatření. Podle čeho se rozhodnou?

Ministerstvo zdravotnictví má tento týden vyhodnotit, jestli nepřitvrdí v některých protiepidemických opatřeních. Situace se horší, jak už v pátek upozornila hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Znovu apelovala na ohleduplnost a dodržování stávajících opatření. Přestože počty hospitalizovaných zůstávají relativně nízké a stabilní, počty nakažených prudce rostou. Praha 16:28 4. října 2021

Pro vyhodnocení situace hygienici a epidemiologové používají hned několik ukazatelů, jedním z nejdůležitějších je počet hospitalizací, který se v posledních dnech drží nad dvěma stovkami.

Mezitím ale strmě rostou počty nakažených, je možné, že se tento týden dostanou přes 1000 za den. A hlavní hygienička poukázala na to, že bude potřeba zvážit přitvrzení například v otázce testování nebo povinnosti nošení ochrany dýchacích cest všude ve vnitřních prostorách.

Možným dalším opatřením je také návrat pravidelného testování ve školách a firmách. Zavedení je závislé na týdenní incidenci. Hranice pro zpřísnění opatření je 75 pozitivních na 100 tisíc obyvatel, žádný z krajů jí zatím nedosáhl. Pomalu se ale k ní blíží Praha, která měla o víkendu sedmidenní incidenci kolem 60 pozitivních na 100 tisíc obyvatel, anebo Moravskoslezský kraj.

Stav očkování

Důležitým aspektem pro zavádění staronových opatření je proočkovanost populace. Situace je nicméně rozdílná na různých místech republiky. Například na Moravě je řada odlehlých míst s nízkou proočkovaností, což se týká také zdravotníků.

Čtyři z pěti aktivních zdravotníků jsou očkovaní, nicméně Ústav zdravotnických informací a statistiky upozorňuje, že i tady existují zatím rezervy. Zejména třeba u sester ve Zlínském, Moravskoslezském nebo Olomouckém kraji. Oproti analýzám před létem vzrostla podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) proočkovanost sanitářů, v tuto chvíli je přes 75 procent.

Šíření podle věku

Stále platí, že nejvíc se šíří koronavirus mezi mladými lidmi. Ve věkových kategoriích od 6 do 11 let a od 12 do 15 let se o víkendu incidence přiblížila už 90 nakaženým na 100 tisíc obyvatel.

Nárůsty ale vidíme už i u starších obyvatel, včetně seniorů starších 65 let. Ti už si mohou chodit dva týdny pro třetí dávky očkování, stejně jako každý, kdo má osm měsíců po základním očkování. Z asi 7500 tisíc lidí, kteří už třetí dávku dostali, je každému čtvrtému víc než 65 let.

Minulý rok na podzim byly velké problémy s ohnisky nákazy v sociálních zařízeních. Nyní jsou nákazy stále velmi nízké, v září se pohybovaly v jednotkách případů. Za celý měsíc krajské hygienické stanice evidovaly pouze pět významnějších ohnisek nákazy v sociálních zařízeních.

Dosud také platí, že zde prakticky vymizely těžké případy onemocnění. ÚZIS každopádně ví, že všechna tato hlášení jsou závislá především na spolupráci konkrétních zařízení, proto v září opět apeloval na to, aby nákazy hlásily včas.

Riziková skupina 60+

V tuto chvíli je v Česku 415 tisíc lidí nad 60 let, kteří nejsou očkovaní ani neprodělali onemocnění covid-19. Odborníci je označují za nejrizikovější skupinu. A toto množství klesá jen velmi pomalu, oproti minulému týdnu je nižší pouze o dva tisíce.

Ve věkové kategorii je podle ÚZIS takto nechráněných nadále přes 280 tisíc lidí. Jsou to právě tito lidé, často s několika chronickými onemocněními, kteří jsou náchylnější k tomu mít vážnější průběh koronaviru.