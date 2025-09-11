Koronaviru začalo opět přibývat, nárůst je podobný jako loni na podzim
Zachycených případů covidu-19 začalo v posledních týdnech v Česku opět přibývat. V prvním zářijovém týdnu lékaři do statistik zapsali více než 1600 nemocných, za první tři dny tohoto týdne už téměř 1500. Vyplývá to ze statistik, které zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví (MZd). Podle ředitelky Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a hlavní hygieničky Barbory Mackové je vývoj očekávaný a podobný loňskému.
„Také loni předcházelo zvýšení počtu případů (covidu) podzimní chřipkové epidemii,“ řekla Macková. Zatím se podle ní vyšší nemocnost neprojevuje tím, že by lidé ve vážném stavu směřovali do nemocnic. Podle statistik MZd je hospitalizovaných s covidem kolem 50, na jednotkách intenzivní péče leželi v úterý tři pacienti.
Za prvních deset dní září pak bylo případů 3100, což je víc než za celý srpen. Proti loňskému srpnu jsou počty zhruba poloviční, loni v září pak počty překročily 20 000 případů. Nárůst mezi srpnem a zářím byl v posledních dvou letech zhruba čtyřnásobný, počty dál rostly i v říjnu, pak začaly klesat s příchodem viru chřipky.
„Od konce srpna přibývají denně stovky nemocných. Situace se navíc bude s nastupujícím podzimem a chladnějším obdobím, které přeje respiračním onemocněním, dále zhoršovat,“ uvedl Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Příští týden bude proto i covid jedním z témat kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie.
Zachycené počty ale neodpovídají reálných počtům nemocných, lékaři často pacienty netestují a povinné nejsou testy ani při nástupu do nemocnice. Objevují se také nové příznaky, lidé mají vedle kašle, dušnosti či únavy často také rýmu a chrapot.
Mezi rizikové pacienty, u kterých může být průběh nemoci vážnější, patří kardiaci, diabetici a osoby s onkologickým či jiným chronickým onemocněním. Podle Dlouhého by se měli nechat testovat, pokud jsou starší nebo více nemocní, mohou dostat i účinná antivirotika. „Na covid u nás stále umírá více lidí než na chřipku,“ dodal Dlouhý.
„V Česku už jsou nové vakcíny upravené podle aktuálního vývoje viru,“ dodala Macková. Firma Avenier, která je smluvním distributorem vakcín, na webu uvedla, že v jejích centrech bude dostupná do 12. září. Podle Dlouhého je ideální nechat se očkovat rovnou i proti chřipce. Od podzimu 2024 se nechalo proti covidu očkovat 300 000 lidí, v předchozí sezoně to bylo o 100 000 víc.