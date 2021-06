Konvalinka: Zvorali jsme to, delta mutace je tu dřív, než by měla. Potřebovali jsme čas na očkování

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se po druhé dávce očkování zatím nakazilo jen 0,18 procenta Čechů, polovina do dvou týdnů po vakcinaci, tedy v rámci nedokončeného procesu ochrany. „Jsou tady dva problémy. Je pořád velké množství neočkovaných ohrožených lidí. A to, jak jsme pustili všechny už po první dávce po třech týdnech, se hlavně v souvislosti s delta mutací ukazuje jako nebezpečné,“ upozorňuje biochemik Jan Konvalinka. Osobnost Plus Praha 16:43 27. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biochemik Jan Konvalinka. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Prorektor Univerzity Karlovy souhlasí s odborníky, kteří kritizují možnost přicestovat do Česka s jednou očkovací dávkou bez testování i nedostatečné zachytávání případů na hranicích a na letištích.

„Zvorali jsme to. Zanedbali jsme to. To, že existuje delta mutace, víme mnoho měsíců. Odborníci ze Státního zdravotního ústavu a dalších institucí upozorňují na nutnost hlídat letiště, hraniční přechody a kontrolovat konkrétně lidi přicházející z rizikových zemí. My to děláme velmi nedokonale, nebo vůbec ne. To je další ze série selhání,“ konstatuje a dodává: „Delta mutaci jsme tak do Česka dostali dříve, než bychom bývali museli.“

Biochemik připouští, že šance vyhnout se této mutaci neexistovala, ale šlo o čas. „Potřebovali jsme čas, aby se sem tato mutace dostala co nejpozději, abychom stačili naočkovat co nejvíce lidí,“ vysvětluje.

Delta mutace převáží i v Česku

Státní zdravotní ústav (SZÚ) potvrdil v Česku už téměř stovku případů delta mutace. Někteří odborníci mluví o jejím komunitním šíření. Konvalinka v rozhovoru vysvětluje, co to znamená:

„Znamená to, že už nejsme schopni vyselektovat, zjistit, identifikovat přesně druh přenosu. Když najdeme novou mutaci a víme, že ten člověk předevčírem přiletěl ze Zanzibaru, nejde o komunitní šíření. Můžeme ho izolovat, trasovat a zastavit to. Když jde o nakaženého člověka, který nebyl v Indii nebo na Zanzibaru a ani on neví o nikom ze známých, který by v těch zemích byl, tak je to komunitní šíření. Mutace se tedy šíří nekontrolovaně.“

Biochemik je přesvědčen, že delta mutace také v Česku převáží ostatní varianty viru.

„A totéž si myslí kolegové v Německu. To už se dnes stalo v Británii, děje se to ve Spojených státech a myslím, že z odborníků virologů nikdo nepochybuje o tom, že se to stane. A má to logické důvody, protože je nejméně dvakrát infekčnější než britská, která je mnohem více infekční než původní. Prostě je to Darwinova evoluce, infekčnější mutace nakonec vytlačí tu méně infekční. Tipnul bych si, že to bude za pár týdnů,“ myslí si.

„Delta mutace převáží. Je nejméně dvakrát infekčnější než britská, která je mnohem více infekční než původní. Je to Darwinova evoluce.“ Jan Konvalinka

Přesvědčit pro očkování ohrožené

Jan Konvalinka souhlasí s tím, že největší část nositelů delta mutace viru budou mladí a nejméně očkování.

„Podle dat, která vidíme v Británii, je převážná většina těch, kteří šíří virus, neočkovaní. Navíc i ti, kterých je naštěstí i v Británii stále relativně málo, kteří mají vážný průběh anebo dokonce zemřeli, byli buď neočkovaní, nebo lidé brzy po první, nebo těsně po druhé dávce. Případů, že byl někdo plně očkován a přesto má vážný průběh, je velmi málo. Ale existují. V Izraeli jsou minimálně dva případy vážných komplikací po dvou dávkách Pfizeru. Čili stává se to, ale v tuto chvíli je to marginální,“ naznačuje.

„Osobně budu pro očkování dětí, mladistvých. Pro očkování co největšího počtu lidí. Já bych svoje děti očkovat nechal.“ Jan Konvalinka

Podle biochemika by rodiče neměli váhat s očkováním dětí. Za hlavní problém ale označuje, že podle dat z minulého týdne je v Česku 666 tisíc lidí nad 60 let, kteří nebyli očkováni žádnou vakcínou.

„A to jsou ti, kteří mohou zase zaplnit nemocnice a mohou umírat. To je preference číslo jedna a musíme toho dělat více. Tady bych ty lidi přemlouval, tady bych je motivoval, tady bych motivoval jejich rodiny, aby se nechali očkovat.“

„U dětí nad 12 let si myslím, že by to bylo dobré. Své bych určitě nechal očkovat. Čili osobně budu pro očkování dětí, mladistvých, pro očkování co největšího počtu lidí. Ale pokud primárně očkujeme ohrožené, není to tak kritické, protože ti lidé prostě nebudou umírat,“ naznačuje biochemik Jan Konvalinka.

