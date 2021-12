Data mluví jasně pro očkování malých dětí, říká pediatr. Vážné vedlejší účinky jsou podle něj raritní

Rodiče mají od nedělního večera možnost registrovat k očkování proti koronaviru už i děti ve věku od 5 do 11 let. Do pondělního odpoledne proběhlo přes 8500 registrací. Doporučení v tomto směru dopoledne vydalo hned pět odborných lékařských společností. Hostem Radiožurnálu byl pediatr René Hrdlička. Rozhovor Praha 0:10 14. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud dítě koronavirus prodělalo, tak by se s očkováním mělo počkat. Ilustrační foto | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Pokud jde o rodiče dětí od pěti do 11 let, registrujete zvýšený zájem o registrace? Ptají se, konzultují situaci?

Zatím se rodiče ojediněle ptali, ale zájem nebyl doprovázen nějakým velikým tlakem. Bylo to tím, že očkovací látka v republice ještě nebyla, nebylo možno očkovat. Myslím si, že spíš větší zájem budou nějakým způsobem vnímat praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří děti mají nejblíž. A hlavně provádí ostatní očkování.

Drtivá většina očkování u nás je prováděna právě těmito praktickými lékaři pro děti a dorost. Rodiče se určitě budou chtít informaci o obracet i na ně.

Hned pět odborných lékařských společností včetně té, kde jste místopředsedou (Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně), v pondělí vydalo stanovisko k očkování dětí od 5 do 11 let proti koronaviru. Závěr je, že doporučujete očkování. Co jsou ty základní argumenty, které vás k tomu vedly?

Základní argumenty jsou dvojí. Za prvé to děti opravdu chrání proti onemocnění a za druhé ani klinické studie, ani očkování ve státech, kde se již očkuje – to je Severní Amerika, případně Izrael – nezaznamenaly závažnější nežádoucí účinky. Ty jsou srovnatelné s těmi u dospělých. Jsou spíš nepříjemné, krátkodobé, ne že by nějakým způsobem děti ohrožovaly.

Odložení očkování

Naopak jsou případy, kdy by bylo vhodnější uvažovat o odložení. Řešili jste toto? Jsou nějaké situace, kdy by opravdu rodiče i podle vašeho doporučení měli váhat a odložit očkování?

Myslím si, že jsou spíš jasné případy, kdy by váhat neměli. Jsou to děti třeba s nějakými chronickými onemocněními dýchacích cest, respiračního traktu obecně, případně ty s neurologickými potížemi. Samozřejmě děti, které jsou léčeny nějakou intenzivní cytostatickou léčbu apod.. Tam by se rodiče měli poradit nejen s registrujícím praktickým lékařem, ale dejme tomu i s odborníkem, který děti léčí. A tam by to mělo být na základě domluvy. To jsou spíš ojedinělé případy, které samozřejmě mohou být.

Podle dat ministerstva zdravotnictví se v posledních týdnech koronavirus hodně šíří právě na základních školách. Když se podíváme na incidenci, tak už řadu týdnů je jednoznačně nejvyšší právě u věkové skupiny 6 až 11 let, kdy je několikanásobně vyšší než třeba u seniorů. Pokud se ve školách covid-19 šíří, je to důvod, proč by rodiče měli počkat? Aby třeba šli na to očkování s dětmi až po vánočních prázdninách, až bude jasné, že se v posledních dnech s koronavirem nesetkaly?

Je tam to doporučení napsáno. Pokud dítě koronavirus prodělalo, tak by se s očkováním mělo počkat. Je tam myslím tři až šest měsíců. Stejně tak pokud dítě mělo nějaké postcovidové komplikace, také by se mělo s očkováním počkat. Je to opravdu na zvážení a individuálně podle dětí.

Dětská varianta vakcíny je zhruba třetinová oproti té dospělé. V minulých dnech jsem zaznamenal i řadu otázek od rodičů dětí, kterým je necelých 12 let, jestli spíš spěchat na dětskou variantu ještě před 12. narozeninami, anebo naopak počkat a jít až po narozeninách na tu dospělou. Máte v tomto nějaké doporučení?

Myslím si, že není zásadní rozdíl v tom, jestli rodiče budou spěchat. Spíš bych to bral s ohledem na dítě a jeho celkový stav. Mechanismus působení vakcíny je stejný. Liší pouze obsahem účinné látky a některými věcmi, jako je skladování apod. Ale to pro rodiče není podstatné. To je spíš potom podstatné pro lékaře, kteří vakcinují.

Už jste mluvil o vedlejších účincích vakcíny. S čím tedy rodiče mohou počítat? Jaké ty vedlejší účinky mohou být?

Myslím, že rodiče asi to zaznamenali sami na sobě. Je to bolestivé v místě vpichu. Může to být únava, zvýšená teplota, jsou to několikadenní potíže, které potom vymizí.

Čeho se bojíme, jsou zásadní spíš anafylaktické reakce, které jsou velmi vzácné. Ale ty se objevují prakticky po prvních minutách po aplikaci vakcíny. Jsou naštěstí zcela raritní, a proto tedy samozřejmě vakcinace se podává pod dohledem lékaře.