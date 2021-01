Opakovaně se koronavirem v Česku nakazilo už 56 lidí. Protilátky tělo podle lékařů chrání asi tři měsíce

Státní zdravotní ústav zatím eviduje v Česku zatím 56 případů opakované infekce koronavirem. U dalších 36 čeká na potvrzení. Jen v Praze hygienici zjistili 40 opakovaně nakažených. Za takzvanou reinfekci virem lékaři považují případy, kdy mezi prvním a druhým pozitivním testem uběhne víc než 90 dní. Praha 16:33 15. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opakovaná nákaza se zatím prokázala u 56 Čechů. ilustrační foto | Foto: Barbora Novotná | Zdroj: Český rozhlas

„U mě covid začínal vždy tím, že mě hrozně bolela hlava, probudilo mě to v noci. Ve čtyři ráno to bylo tak jasné, že si pamatuju, že jsem s brekem budila manžela, že to mám znova a nevím, co mám dělat a jak je to možné,“ vypráví Petra z Ústeckého kraje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reinfekce koronavirem se dosud v Česku prokázala u 56 lidí. Víc ví Janetta Němcová

Onemocnění covid-19 poprvé prodělala v září, druhý pozitivní test měla koncem listopadu. „Protože jsem se bála, že bych mohla být falešně pozitivní z prvního případu, tak mi dělali test na protilátky a z toho vyšlo, že v tu chvíli zrovna bojuju s nemocí, že ty protilátky mám aktivní,“ objasňuje.

Protilátky si chce nechat změřit i Pavel z Prahy. Ten prodělal covid-19 začátkem září a podruhé na Vánoce. „U první nákazy mi i pět dní po diagnostikování nic nebylo. Osmý den v noci noční dušení, vleklý astmatický záchvat, jako když dýcháte přes mokrý hadr, bolesti na hrudi a mezi lopatkami. Jeden den pak ztráta chuti a čichu, tři dny bolesti hlavy a 14 dní jsem spal 16 hodin denně. Podruhé to bylo lepší a rychlejší,“ vypráví.

Odlišnost covidu-19

Zatímco u Petry šlo s největší pravděpodobností o jednu a tu samou nákazu, Pavel se nejspíš skutečně nakazil dvakrát. Mezi jeho pozitivními testy totiž uběhly víc než tři měsíce, vysvětluje epidemiolog Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu. „Za možnou opakovanou infekci covidem je považováno onemocnění, kde mezi první a druhou epizodou uběhne 90 nebo víc dní. Ve chvíli, kdy interval je kratší, tak tam je pravděpodobnější, že se jednalo o onemocnění přerušené nebo zklidněné a jeho reaktivace.“

Státnímu zdravotnímu ústavu opakované infekce hlásí krajské hygienické stanice. Třeba v Ústí nad Labem nebo Královéhradeckém kraji evidují po dvou případech, na Karlovarsku pět a na Vysočině osm.

Nově nakažených je oproti minulému týdnu polovina. Ve čtvrtek přibylo 8032 případů s koronavirem Číst článek

Situaci z Jihomoravského kraje shrnuje tamní vedoucí epidemiologů Renata Ciupek. „V Jihomoravském kraji máme za celou dobu 14 případů opakované infekce novým koronavirem. Je tam interval v rozsahu od čtyř do osmi měsíců. Žádný z těch 14 případů nebyl případem závažným, u všech se jednalo o infekci dýchacích cest s těmi běžnými projevy.“

Po prodělané infekci by dotyčný měl být před novou nákazou tři měsíce chráněný protilátkami. „Obecně se říká, že po infekci velká většina případů neonemocní v následujících třech měsících. I naše data k říjnu to potvrzují, že kolem hranice 90 dní je jich velice málo, že se jedná o delší interval,“ pokračuje Kynčl.

Dosud známé infekční nemoci pacienti podle Kynčla po tak krátké době znovu obvykle neprodělají. I tím se covid-19 od ostatních onemocnění liší.