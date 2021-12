Očkování je bezpečné pro těhotné i kojící, ujišťuje Dražan z České vakcinologické společnosti

Za první rok očkování proti koronaviru v Česku podali zdravotníci přes 15 milionů dávek vakcíny. Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti to nehodnotí ani jako úspěch, ani jako neúspěch. A v rozhovoru pro Radiožurnál zdůrazňuje mimo jiné to, že už máme stoprocentní jistotu, že je očkování bezpečné pro kojící a těhotné ženy. „Je to velmi důležité, protože v těhotenství může covid probíhat velmi závažně a může končit i tragicky,“ varuje. Praha 12:40 26. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru v těhotenství | Foto: Latin America News Agency | Zdroj: Reuters

Považujete dosavadní počet očkovaných za úspěch? Nebo byla ta očekávání větší?

Za úspěch, ani neúspěch by to nepovažoval. Patří to do úrovně České republiky. Jsme na tom nejlépe z východoevropských zemí, naopak pokud se budeme srovnávat se západní Evropou, tak jsme na tom spíše nejhůře.

Když se začínalo očkovat, tak jsme nepočítali s tím, že by se naočkovalo tolik lidí. Ale bohužel bylo potřeba, aby se naočkovalo ještě více lidí. Takže bych to nepovažoval ani za úspěch, ani za neúspěch. Je to rozhodně škoda, že se nedaří naočkovat převážnou většinu lidí, protože by to ke kontrole epidemie hodně pomohlo.

Posilovací dávka je nakonec potřeba dřív, než se očekávalo. Proč je teď důležité ji dostat?

Pořád se vracíme k tomu, že jsme měli nějaká velká očekávání, která nemusela být taková. Samozřejmě ve chvíli, kdy očkujete nějakou dobu, a máte tady to onemocnění nějakou dobu, tak lze těžko predikovat, jak to bude dál. Byly tady optimistické naděje, ale jak to bude s vývojem nových variant a jak dlouho bude imunita fungovat, to se dopředu velmi těžko predikuje.

Medicína se musí přizpůsobovat vývoji epidemie. Ukázalo se, že jednak ochrana není dlouhodobá, a jednak došlo k vývoji nových variant, proti nimž vakcíny nebyly tak účinné a bylo potřeba přeočkování. Takže to jsou důvody, které je potřeba respektovat a přizpůsobit se tomu.

Před Vánoci začalo očkování dětí starších pěti let. Je možné, že při malém zájmu to nebudete mít prakticky žádný vliv na výboj epidemie?

Že by to nemělo vůbec žádný vliv, se říct nedá. Minimálně to bude mít vliv pro ochranu dětí, které jsou očkované. Stále je správně, že se aspoň některé děti očkují. Čím více bude naočkovaných dětí, tím lepší bude kontrola cirkulace viru ve školách, a potom ze škol směrem ven k rizikovějším populacím. Bylo by dobře, kdyby se podařilo naočkovat víc dětí, a pokud jich bude velmi málo, tak na globální čísla to bude mít relativně malý vliv.

Daniel Dražan | Foto: Tomáš Blažek / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Máme už po roce očkování stoprocentní jistotu, že je očkování bezpečné pro těhotné a kojící ženy? Doporučení se v průběhu roku měnila.

Ona se zas až tak výrazně neměnila. Dá se říct, že máme stoprocentní jistotu, že je to bezpečné pro kojící a těhotné ženy. A hlavně je to velmi důležité, protože v těhotenství může covid probíhat velmi závažně a může končit i tragicky.

Stále platí, že vektorové vakcíny by neměli dostávat lidé mladší 60 let? A pokud ano, tak proč?

K tomuto odporučení bylo přistoupeno na jaře letošního roku z důvodu toho, že se v té době zjistilo, že velmi vzácně způsobují vektorové vakcíny syndrom trombózy s trombocytopenií. Což je sice extrémně vzácné, ale je to velmi závažné. A vzhledem k tomu, že máme k dispozici vakcíny, které tyto nežádoucí účinky nemají, tak jsou preferovány ty mRNA vakcíny. Myslím, že toto doporučení je stále platné a že je rozumné.

Může zájem o očkování navýšit například schválení tradičnějšího typu vakcíny od firmy Valneva? Připomeňme, že na rozdíl od dosud používaných látek funguje tak, že do těla se dostává přímo inaktivovaný virus.

V tomto směru bych takový optimista nebyl. Pokud si odpůrci našli něco na těch předchozích vakcínách, tak si určitě něco najdou i na těch dalších vakcínách. K novým očkovacím látkám rozhodně nebudeme mít zdaleka tolik dat, jako máme k těm současným. Ty mRNA vakcíny už byly aplikovány v miliardách dávek po celém světě, takže údajů o jejich bezpečnosti a účinnosti máme ohromné množství. O těchto nových vakcínách jako Valnevě máme těch údajů velmi málo.