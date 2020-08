Covid-19 je banální virózka. Život může zkrátit nejvíce o několik měsíců, tvrdí evoluční biolog Zrzavý

Takže v okamžiku, kdy jsme se domnožili a dochovali svoje potomky, evolučně končíme. A je úplně jedno, co se s námi stane,“ vysvětluje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jan Zrzavý: Covid-19 je banální virózka, která není schopná zkrátit život o víc než několik měsíců

Přestože koronavirus stejně jako všechno živé mutuje, není podle Zrzavého žádný důvod předpokládat, že zmutuje v neselektivního zabijáka. Spíš naopak.

Biolog připomíná, že z hlediska evoluce je důležitější, jaké lidi virus zabíjí, než kolik jich zemřelo. „Možná už je načase opravdu říct, že covid-19 je banální respirační virózka, která v zásadě není schopná zkrátit člověku život o více než několik měsíců,“ shrnuje.

A dodává, že v situaci, kdy se neděje vůbec nic a přitom všichni šílí, by možná pomohlo mít nadhled a zklidnit se.

Tím, co dnes pohání evoluci, není lítý boj o holý život, ale sociální vztahy, upozorňuje host Barbory Tachecí. „To, že se nevraždíme, neznamená, že se navzájem nevyužíváme a nezneužíváme – ubývá případů, kdy interakce mezi dvěma lidmi potřebuje sekeru, ale ty interakce tu pořád jsou,“ říká.

To, že dnes nemáme tolik dětí, souvisí hlavně se změnou životního stylu. „Žijeme jinak, než jsme žili před tisíci lety. Dětí máme málo, protože do nich hrozně investujeme – všechno, co máme, vrazíme do jednoho nebo dvou dětí,“ vysvětluje Zrzavý.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s Janem Zrzavým. Mluvili třeba o tom, jak probíhá lidská evoluce, o lidské inteligenci a o virech, které měly vliv na lidskou evoluci.