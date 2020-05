‚Operace nadsvětelná rychlost.‘ USA vyvíjejí vakcínu proti koronaviru, svůj projekt spustil i Gates

Přibližně sto týmů po celém světě spěchá s vývojem účinného a bezpečného očkování proti novému koronaviru. Jde o jedno z možných řešení současné pandemie a s ní spojených omezení. Pozadu nechtějí být ani Spojené státy. Americká vláda spustila speciální program, který má vývoj vakcíny uspíšit. Od stálého zpravodaje Washington 12:03 1. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcínu proti koronaviru vyvíjejí vědci po celém světě. | Foto: Arnd Wiegmann | Zdroj: Reuters

Nazývá ho „Operace nadsvětelná rychlost“, má stát miliardy dolarů, zapojí se nejen ministerstvo zdravotnictví, ale i další úřady, a všechno prý řídí prezident.

Američané pracují na vývoji vakcíny proti koronaviru

„Víte, kdo to má na starost? Upřímně, jsem to já. Doufáme, že vyvineme dobrou vakcínu, a zrychlíme to tak, že to svět neviděl. Vyrobíme tolik dávek, kolik je v lidských silách,“ řekl Donald Trump novinářům v Oválné pracovně Bílého domu.

Hlavní imunolog americké vlády Anthony Fauci, který na vývoji vakcíny také pracuje, v televizi NBC potvrdil, že cílem jsou stamiliony amerických vakcín připravených k použití na přelomu roku.

„Spolehlivě a opatrně, ale zároveň co nejrychleji se budeme snažit zodpovědět otázku, jestli naše vakcína funguje a je bezpečná. A pokud ano, spustíme produkci. Ale nebudeme čekat až na konečné potvrzení, že je vakcína použitelná. Prostě budeme předpokládat, že to tak bude, a s tímto rizikem zahájíme výrobu. Pokud se její použitelnost potvrdí, produkci zvýšíme, a tak bychom to doufejme mohli stihnout v tom termínu,“ řekl Fauci.

Lednový termín se podle něj neliší od jeho dřívější předpovědi, že vývoj vakcíny bude v nejlepším případě trvat rok až rok a půl.

Vládní „Operace nadsvětelná rychlost“ ale není jediným projektem na vývoj vakcíny proti koronaviru ve Spojených státech. Na jiném se podílí třeba nadace miliardáře Billa Gatese. Ten je ve svých odhadech opatrnější, i když také on věří, že dřív nebo později se vakcínu vyvinout podaří.

„Pokud by všechno šlo perfektně, velkovýrobu bychom spustili do roka. Nemusí se to podařit, může to trvat i dva roky. Na světě je víc než sto projektů a my musíme vybrat ty nejslibnější, vzít peníze a zařadit nejvyšší rychlost, to znamená paralelně vybudovat systém výroby,“ řekl Bill Gates televizi CNN.

„Třetí fáze testování, kdy musíte ověřit vedlejší efekty a počítat s různými zdravotními problémy očkovaných, je časově náročná. Musí to schválit světoví regulátoři. Spustit výrobu už na konci roku podle mě není pravděpodobné. Nechceme vzbuzovat moc vysoká očekávání, proto jsme s doktorem Faucim mluvili až o osmnácti měsících. Tohle ovlivní, kdy se vrátíme skutečně k normálnímu životu,“ dodal.

Ve čtvrtek na svém blogu Gates uvedl, že potřeba budou miliardy dávek vakcíny, její účinnost musí být nejméně 70 procent, aby dokázala šíření viru úplně zastavit, a jako první by ji měli dostat zdravotníci a lidé v chudších zemích.

Podle největšího soukromého sponzora vývoje vakcíny se očkování proti novému koronaviru zřejmě také stane součástí základního očkovacího schématu pro novorozence.