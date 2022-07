126 dní na mimotělním oběhu. ‚Hlavně se nevzdávat a jít dál,‘ popisuje pacientka s covidem

Ostravská nemocnice má nové prostory, ve kterých bude pečovat o pacienti v kritickém ohrožení života. Otevřela opravenou Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Je vybavená i dvanácti ECMO jednotkami. Mimotělní podpora srdce a plic zachraňuje životy i pacientům s covidem. Rekordmankou v této nemocnici je třicetiletá Ilona Kováčiková. Matka tří dětí byla od loňského prosince kvůli covidu na mimotělní oběh napojená 126 dní. Ostrava 17:01 3. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mimotělní podpora srdce a plic, takzvané ECMO, zachraňuje pacientům s covidem životy. Je mezi nimi také Ilona Kováčiková | Foto: Fakultní nemocnice Ostrava

„Je to divný pocit, ale pořád jsem si říkala, že já rehabilituji, ne ten stroj,“ popisuje pro Radiožurnál Ilona Kováčiková pocit, když za ni dýchalo ECMO.

Poslechněte si příběh paní Ilony, která byla kvůli covidu napojena 126 dní na ECMO.

V nemocnici strávila celkem 142 dní. „Bylo to pro mě hodně náročné, bylo to hodně těžké,“ dodává.

Od počátku jejího pobytu v nemocnici s ní začali fyzioterapeuti postupně cvičit. Protože byla v bezvědomí, tak cvičili za ni.

„Pacienti jsou připojeni na umělou plicní ventilaci. My stojíme u pacienta, přikládáme mu ruce na hrudník nebo na břicho, ovlivňujeme dýchání. A poté cvičíme ještě s končetinami,“ vysvětluje postup terapeut Ján Šida.

„Paní jsme později už mohli mobilizovat do sedu s nohama dolů. Její svalová síla se zvyšovala a zlepšovala se i vitální kapacita plic, tak jsme ji mohli zatěžovat a stavět na nohy,“ doplňuje.

Přístroj ECMO pro mimotělní podporu srdce a plic | Foto: Fakultní nemocnice Ostrava

Paní Ilona byla trpělivá. Povzbuzovaly ji hlavně myšlenky na její tři děti a přítele, ti za ní na uzavřené pracoviště nemohli. „Pořád ve mě byla trpělivost a pocit nevzdávat se a jít dál. To je všechno.“

Paní Iloně se pořád hůř dýchá a chodí o holi, pořád ale cvičí a cítí se lépe. Už se prý nemůže dočkat, až se zase projede na kole. „Čekám na to, abych se mohla někde projet. A co zvládnu, to zvládnu. Hodně se nezatěžuji, dávám na sebe velký pozor,“ dodává.

Během období covidu bylo ve Fakultní nemocnice v Ostravě napojeno na mimotělní oběh asi 150 lid. Desítky z nich se díky němu dostaly z ohrožení života a staly se opět soběstačnými.