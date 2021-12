‚Covid zvyšuje riziko potratu i předčasného porodu.‘ Lékaři doporučují, aby se těhotné očkovaly co nejdřív

Pomalejší růst plodu, předčasný porod i smrt ještě nenarozeného dítěte – i to může způsobit covid-19 v případě, že jím onemocní těhotná žena. Česká vakcinologická společnost i Gynekologicko-porodnická společnost proto těhotným doporučují, aby se nechaly naočkovat co nejdřív. Řada nastávajících matek má přitom z vakcíny stále strach, někdy je odrazuje i jejich lékař. Praha 11:09 2. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle gynekologa a porodníka Jiřího Vojtěcha jsou rizika spojená s onemocněním pro těhotné tak vysoká, že by se měly nechat očkovat proti koronaviru co nejdříve | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„V tuhle chvíli nejsem očkovaná. Proti je to, že nevim, co to udělá s mým tělem, co to udělá s plodem. A pro je zase to, že nevím, jaký bude mít ten covid průběh, kdybych to popřípadě chytla,“ popisuje svoje obavy Radiožurnálu maminka z Mladoboleslavska, která je teď ve třetím trimestru těhotenství. Gynekolog i praktický lékař jí očkování doporučují.

Pomalejší růst plodu, předčasný porod i smrt ještě nenarozeného dítěte – i to může způsobit covid-19 v případě, že jím onemocní těhotná žena. Téma Jany Magdoňové

„Ano, řešila jsem to s oběma, ti mi to doporučují. Ale zase třeba dětský lékař mi to vůbec nedoporučuje,“ říká.

Ve třetím trimestru je i Barbora Loušová. Očkovat se nechala před měsícem.

„Vzhledem k tomu, že mi třetí trimestr vyšel na zimu, kdy jsem čekala, že bude nejspíš zase další vlna, tak jsem se chtěla chránit a chtěla jsem chránit i malýho. Zároveň jsem slyšela podle všech těch výzkumů, které jsem četla, že protilátky malému už takhle můžou jít, protože jsem u konce těhotenství. Ale přes placentu se mu nedostává ta očkovací látka jako taková, takže jsem tomu věřila,“ popisuje.

Bála se sice nežádoucích účinků vakcíny, nakonec ji ale jen bolela paže v místě vpichu. A přestože se týden po druhé dávce nakazila koronavirem, nemoc u ní měla jen mírný průběh.

„Nebyla jsem ještě plně očkovaná. I tak jsem doufala, že to trochu pomůže a že nebudu mít ty příznaky tak vážné. Což se nakonec fakt stalo, takže jsem byla velmi ráda, že jsem si očkování dala, protože mám pocit, že jsem tak ochránila sebe i malého,“ dodává Barbora.

Potrat kvůli covidu

Pro neočkované těhotné ženy ale může být podle lékařů covid-19 nebezpečný. Několik jich léčil i primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení nemocnice Kyjov Jiří Vyhnal.

„Jedna to úplně bez problémů dala, byla tady do druhého dne. Ta druhá byla ale potom přeložená do Brna, protože její stav se horšil a byla vybraná jako horký kandidát na překlad těch, řekněme, nejperspektivnějších, protože v Brně mají možnost ECMO (mimotělní podpora života, pozn. red.) a ještě jiných technologií,“ říká lékař Radiožurnálu.

Vzpomíná i na nedávný smutný případ 27leté pacientky: „Ta byla v prvním trimestru, takže ten plod potratila v rámci covidu. Skončila na plicní ventilaci v kritickém stavu. Jediné, co bylo přitěžujícím faktorem, byla obezita.“

Rizikovější delta

Těžké případy musí řešit taky vedoucí lékař porodního sálu Gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře v Praze Jiří Vojtěch.

„Za loňský rok těch žen bylo klidně sto. Samozřejmě ne každá z nich vyžadovala pobyt na jednotce intenzivní péče ve smyslu ARO, ale spousta z nich měla komplikace a musela například předčasně porodit kvůli covidu,“ uvádí Vojtěch.

Současná varianta Delta je pro těhotné ještě rizikovější. „Máme v tuhle chvíli dostatek dat na to, že můžeme říci, že skutečně covid a zejména varianta delta zvyšují riziko úmrtí plodu v děloze, zvyšuje riziko předčasného porodu a zvyšuje například riziko preeklampsie, což jsou poměrně závažné těhotenské patologie, které nejenom že ovlivňují matku, ale můžou zahubit i dítě,“ varuje Vojtěch.

Podle dat amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí u těhotných nakažených variantou delta vzrostl počet mrtvých narozených dětí o 400 procent.

Podle gynekologa a porodníka Jiřího Vojtěcha jsou rizika spojená s onemocněním pro těhotné tak vysoká, že by se měly nechat očkovat proti koronaviru co nejdříve.

Jak upozorňuje, neexistují data o tom, že by očkování bylo pro budoucí matku nebo nenarozené dítě nebezpečné, a to ani v prvním trimestru. Těhotné ženy se tak stejně jako další rizikové skupiny mohou nechat očkovat posilující třetí dávkou už po pěti měsících.