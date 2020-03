Jak se přenáší koronavirus? Spíše než ze vzduchu se do těla dostane kontaktem ruky s obličejem

Kolikrát za hodinu se dotknete obličeje? Podle studie z univerzity New South Wales v průměru 23krát za hodinu. A právě dotyky obličeje jsou jedním ze způsobů, jak se může do lidského těla dostat koronavirus. Před kontaktem očí, úst a nosu s rukama varuje i Světová zdravotnické organizace. Praha 7:04 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turisté chránící se obličejovými maskami v obchodní čtvrti v Soulu | Foto: Kim Hong-Ji | Zdroj: Reuters

Koronavirus se svým přenosem příliš neliší od chřipky a podobných virových onemocnění. Přenáší se v některých případech přímo z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. „Jedná se o takzvanou kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest,“ uvádí české ministerstvo zdravotnictví na svém webu.

‚Naši zaměstnanci jsou ve styku s turisty z celého světa.‘ Hrad kvůli koronaviru nakoupil stovky masek Číst článek

Přímý kontakt

Stejně tak jako se může nemoc šířit přímým kontaktem s nakaženou osobou, můžete se nakazit i kontaktem s infikovaným objektem nebo povrchem. V tomto případě ale ministerstvo zdravotnictví podotýká, že virus mimo lidský organismus nepřežije více než několik hodin. Není tedy nutné se obávat, že by k nám koronavirus doputoval například uvnitř balíčků z nemocí zasažených oblastí.

Světová zdravotnická organizace na svém webu uvádí jako jeden ze způsobů přenosu viru dotýkání se očí, úst a nosu. Je to z toho důvodu, že naše ruce přijdou do kontaktu s mnoha různými povrchy.

Známá fakta o koronaviru přehledně: mapa, příznaky i léčba nákazy, která se šíří za hranicemi Číny Číst článek

Chytíme se madla v tramvaji, otevíráme dveře obchodu nebo se přidržíme zábradlí. A nevíme, kdo se onoho místa dotknul před námi. Jakmile se naše ruce jednou virem kontaminují, mohou právě zmíněnými orgány přenést virus do našeho těla.

23 krát za hodinu

Všimli jste si někdy, kolikrát za hodinu si promnete oko, poškrábete se na tváři, dotknete se úst? Podle studie, která vyšla v American Journal of Infection Control, se sledovaní studenti medicíny z univerzity New South Wales dotkli svého obličeje v průměru 23krát za hodinu. Z toho 44 procent doteků zahrnovalo kontakt se sliznicemi, které jsou v ústech, nose nebo očích.

„Je velmi těžké to změnit, protože ani nevíme, že to děláme," řekl na adresu dotýkání se obličeje pro The Washington Post William Sawyer, lékař z Ohia a zakladatel neziskové organizace Henry the Hand.

Tři scénáře vývoje koronaviru: přísná opatření, epidemie v chudých zemích a běžná součást života Číst článek

Lidé se také podle Sawyera nakazí virem s větší pravděpodobností právě při kontaktu s kontaminovaným povrchem. Virus se jim zachytí na rukou a oni se následně dotknou obličeje. Je to pravděpodobnější, než že vdechnou virus v kapičkách vykašlaných nakaženým člověkem.

Ve středu na summitu v Bílém domě americký prezident Donald Trump prohlásil, že kvůli prevenci nákazy koronavirem se už týdny nedotkl své tváře. A dodal, že mu to chybí.

Deník The Washington Post ve čtvrtek zveřejnil video. V něm jsou sestříhané záběry amerických politiků a dalších autorit. Zatímco v jeden okamžik mluví o prevenci nákazy, o pár vteřin později se dotýkají obličeje nebo si strkají prsty do pusy. Senátorka Alexandria Ocasio-Cortezová ve videu zdůrazňuje, jak důležité je nedotýkat se obličeje. O tři vteřiny později si upravuje vlasy a přitom rukou přejede i přes svoji tvář.

Podle profesora psychologie Elliota Berkmana není jednoduché zvyk, jako je sahání si na obličej, změnit. „Člověk je k vytváření zvyků stvořený.“ Nelze lidem jenom říci, aby přestali. Berkman řekl, že na zvyk musí člověk vyzrát, nebo si vytvořit jiný.

Doporučuje nosit něco na rukou nebo obličeji - nemusí to být rouška, pokud nejste nemocní - co může posloužit jako připomínka, která přeruší zautomatizovaný pohyb. Pokud se potřebujete poškrábat na obličeji, nejprve si prst obalte papírovým kapesníkem.

59281