Pochybnosti o datech, z nichž vycházeli. Část autorů stáhla studii o škodlivosti hydroxychlorochinu

Jednou za měsíc si zapálí každý třetí. Ke kouření mladistvých přispívají sociální sítě či influenceři

Dětských kuřáků dlouhodobě ubývá, každý den si loni zapálila desetina dětí od 15 do 16 let. Před dvaceti lety to bylo podle studie třikrát tolik, vyplývá z dat studie ESPAD.