Kardiochirurg Pirk: Koronavirus se sem dostal a my se musíme naučit s ním žít

Známý kardiochirurg Jan Pirk před dvěma týdny v rozhovoru pro web časopisu Reflex zlehčoval nebezpečí šířícího se koronaviru. Říkal, že by bylo nejlepší, kdyby se nakazilo co nejvíce lidí. Zda na svých slovech trvá a co by lidem doporučil, na to se ho ptal Tomáš Pancíř v pořadu Radiožurnálu. 20 minut Radiožurnálu Praha 9:07 18. března 2020

Kardiochirurg Jan Pirk. | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Počet obětí v Číně komentoval tak, že když se nějaký živočišný druh přemnoží, příroda ho začne korigovat. „Jsem naprosto přesvědčený, že ten problém pochází z Číny. Mají mrtvá zvířata vedle živých, jedí je syrová a to je strašně nebezpečné,“ vysvětluje Jan Pirk ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kardiochirurg Pirk: S koronavirem se jednou setkáme všichni, ale mělo se to stát postupně

Rozhovor vyvolal hodně pozornosti, šířil se na sociálních sítích a citovala ho i další média. Kardiochirurg Jan Pirk v něm mimo jiné říkal i to, že je podle něj šílenství kolem koronaviru neopodstatněné a reakce politiků označil za neadekvátní.

Získáme na virus imunitu?

„Nejvíce ohrožení jsou starší lidé, zejména ti, kteří mají už nemocné plíce. Jinak to může u malých dětí proběhnout jako lehké nachlazení. Musíme na něj získat imunitu,“ myslí si kardiochirurg, i když infektolog Ladislav Machala v rozhovoru na Radiožurnálu naznačoval, že si není jist, jestli člověk na tento typ viru imunitu získá.

Zásadní chybou bylo podle Jana Pirka, že jsme nezačali hned používat ústenky. „Říká se o nich, že nejsou účinné. Samozřejmě nejsou 100%, ale do značné míry nás a naše okolí chrání,“ vysvětluje Pirk.

Zároveň je podle něj důležité, aby epidemie nevznikla rychle najednou. „Zdravotnictví by na to nestačilo, i když se u něj nemáme vůbec za co stydět. Musíme zbrzdit postup epidemie, abychom se tím promořili postupně,“ myslí si Jan Pirk.

„Nejlepší je zachovat klid, protože nějaký zmatek a zbytečný chaos může vést k řadě dalších změn v imunitním systému. Člověk si vyvolá stresovou reakci, která když přesáhne nějakou hranici, může vést k velice závažným onemocněním,“ nastiňuje přednosta pražského IKEMu.

„Doporučoval bych, aby lidi zachovali chladnou hlavu a nezmatkovali. Jezte zdravě, ovoce, zeleninu a choďte na čerstvý vzduch. Noste ústenku, když půjdete nakupovat a všechno dobře dopadne,“ radí Jan Pirk.