Proč je obezita pro pacienty nakažené koronavirem riziko? Nejde jen o cukrovku nebo vyšší krevní tlak

Obezita je při onemocnění covid-19, jež způsobuje nový typ koronaviru, přitěžujícím faktorem. Vést může k těžkému stavu pacienta, nebo dokonce k úmrtí, shodují se odborníci. Ukazují to i zahraniční studie, zejména ze Spojených států nebo Velké Británie. Hlavním důvodem, proč je covid-19 pro obézní pacienty větším rizikem, je spojení nadváhy s dalšími nemocemi, jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Důvodů je ale víc. Praha/Washington 6:00 8. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obezita je při onemocnění covid-19 způsobeném nákazou koronavirem přitěžujícím faktorem, který může vést k těžkému stavu pacienta nebo dokonce k úmrtí | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Že je obezita rizikovým faktorem při nákaze koronavirovou infekcí, ukázaly už první závěry lékařů v Číně, kde pandemie koncem loňského roku propukla, potvrzují to ale data i z dalších zemí.

Epidemiolog: Přijdou další ‚vlnky‘ epidemie. Bylo by hloupé, kdybychom na ně nebyli připravení Číst článek

Například studie lékařů z nemocnice v severofrancouzském městě Lille uvádí, že ze 124 pacientů s covid-19, přijatých na tamní jednotku intenzivní péče, téměř 48 procent trpělo obezitou, dalších 28 procent pak těžkou obezitou.

Odborníci se nicméně mohou opřít také mnohem masivnější americkou studii, která sledovala stav 4103 pacientů s covid-19 v New Yorku. Z nich bylo 1999 hospitalizováno, a 445 dokonce skončilo na plicní ventilaci. Jako hlavní rizikový faktor studie určuje vysoký věk, hned za ním ale následuje právě obezita.

„Obezita je z hlediska hospitalizace důležitější než to, že máte vysoký krevní tlak nebo cukrovku, přestože se často vyskytují společně. A je mnohem důležitější než koronární onemocnění nebo rakovina či nemoc ledvin, ale dokonce i plicní onemocnění,“ říká podle The New York Times hlavní autorka studie Leora Horowitzová.

Proč je obezita riziko?

Podle odborníků je hlavním důvodem, proč je riziko vážného průběhu onemocnění covid-19 u obézní části populace vyšší, zejména přítomnost dalších chorob, které s obezitou souvisejí. Těmi jsou především kardiovaskulární komplikace, cukrovka nebo vysoký krevní tlak.

Epidemiolog: Reaktivace koronaviru u uzdravených pacientů při oslabené imunitě je nejčernější varianta Číst článek

Jak například ukazuje další americká studie, která vychází z výsledků 1122 pacientů přijatých s covid-19 v celkem 88 nemocnicích ve Spojených státech, zhruba 40 procent z nakažených trpělo cukrovkou a úmrtnost u nich byla čtyřikrát vyšší než u ostatních pacientů.

Příčin, proč je obezita v případě nákazy koronavirem nebezpečná, je ale zřejmě víc. Jak s odvoláním na závěry průzkumu britských vědců podotýká list The Times, k závažnému průběhu covid-19 nebo dokonce úmrtí přispívá také snížená funkce plic.

Expert na metabolickou medicínu Oxfordské univerzity Frederik Karpe upozorňuje, že kvůli obezitě je vytvářen větší tlak na bránici a tím se snižuje kapacita plic. To podle něj může být jedním z důvodů, proč plíce obézních pacientů selhávají rychleji než v případě neobézní části populace.

Dalším faktorem pak může být větší riziko zánětu tukových tkání kolem orgánů – to může přispět k výskytu takzvané cytokinové bouře, tedy nadměrné reakci imunitního systému, která vede k těžkým průběhům onemocnění covid-19 a v některých případech i k úmrtí pacienta.

The Times se opírá o studii britských lékařů a vědců z Konsorcia klinické charakterizace koronaviru, kteří zkoumali projevy onemocnění na téměř 17 000 pacientech s koronavirem. Ti došli k závěru, že riziko úmrtí v důsledku onemocnění covid-19 je o 37 procent vyšší, pokud má pacient tělesný index hmotnosti (BMI) nad hodnotou 30.

Achillova pata Spojených států

Za jeden z hlavních rizikových faktorů označuje obezitu také americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které je předním národním institutem pro veřejné zdraví ve Spojených státech. Takzvaný BMI index, který srovnává tělesnou váhu a výšku člověka, označuje za rizikový, pokud je hodnota vyšší než 40.

Muž, kterého poslouchá i Donald Trump. ‚Doktor Ameriky‘ radí nejmocnější zemi světa s pandemií Číst článek

Odborníci přitom varují, že právě v USA je obezita populace rozšířený problém – jak upozorňuje server Science News, hodnotu BMI vyšší než 30 má zhruba 42 procent Američanů.

„BMI je pro americké pacienty Achillovou patou,“ říká epidemioložka Newyorské univerzity Jennifer Lighterová, podle níž může být právě obezita klíčovým faktorem počtu úmrtí na covid-19, zejména u pacientů pod 60 let. „V Číně to bylo kouření a znečištění ovzduší, Itálie má starší populaci a prarodiče tam často žijí v rámci širšího rodinného kruhu. Tady je problémem BMI,“ dodává.

Pro The New York Times pak na problém upozorňuje také lékař Všeobecné nemocnice v Massachusetts Matthew Hutter, podle kterého Američané obezitu mnohdy nepovažují za problém. Koronavirová pandemie to ale může změnit. „Lidé v USA obezitu často nevnímají jako nemoc, někteří lidé to považují za druh životního stylu. Ale tak to není… Lidé jsou kvůli tomu nemocní a nyní si to uvědomujeme.“

Podle dat Českého statistického úřadu má průměrný Čech mírnou nadváhu. Trpí jí 47 procent mužů a třetina žen, obézní je každý pátý muž a 18 procent žen.